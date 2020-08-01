【美國疫情】確診爆升 何解特朗普執着復課？

新冠肺炎在美國疫情持續升溫，累計確診突破300萬宗，相當於1%美國人中招，但總統特朗普一於少理，堅持繼續解封，尤其執着於復課。特朗普當然不是關心莘莘學子的學業，而是背後的經濟影響。

特朗普銳意復課，冀釋放家長勞動力

患者年輕＋新藥在握，疫情承受力增

特朗普逆轉手段已無幾，不容不冒險

【美國疫情】特朗普施壓促復課 CDC擬更改指引

【美國疫情分析】何以轉軚撐戴口罩？ 特朗普低頭有苦衷（訂戶專享）

美國單日新增確診病例早前屢創新高，至今仍達5萬宗水平，正當各界關注美國疫情重燃，特朗普反而聚焦在復課。他在Twitter發帖指，非常不同意美國疾控中心（CDC）的復課指引，認為是既嚴苛且昂貴。

他較早前又威脅學校不肯復課，便會削減聯邦政府對這些學校的資助。經過施壓後，副總統彭斯宣布，CDC將於下周發布5份文件，進一步闡述復課指引方向。

特朗普的背後動機，不問而知，絕非擔心學生的功課追不上，而是看上他們的家長勞動力得以釋放後，帶來重大經濟效益。

特朗普的下一幀Twitter帖文便就此表露無遺，宣稱經濟和就業正以超乎所有人預期地高速增長，而新冠肺炎的死亡率是全球最低，他預期第三季、以至明年的表現將更好。

難抵世衛官僚腐敗 特朗普「砍掉重練」錯唔哂（訂戶專享）

【中美角力分析】TikTok跟香港割席 力保美國枉花心機（訂戶專享）

這裏看到兩件事︰第一，是他再次押注經濟成就；第二，是死亡率低。

盡管每日確診病例不斷飈升，但死亡病例增速確實明顯沒有跟隨確診增速一併提高，自6月初以來一直維持在每日1000宗以下水平。

根據彭斯之前所言，新一波疫情的患者一半屬於35歲或以下年齡層。一般而言，這些年輕人患上新冠肺炎後，徵狀和反應往往遠較年長者來得輕微，重症率和死亡率也低得多。

與此同時，美國政府已經搶先大量購買對新冠肺炎具療效的藥物瑞德西韋（Remdesivir），且口罩和呼吸機等生產也有一定分量移回美國。

情況反映，美國醫療系統以至美國人對新冠肺炎的承受能力，可望顯著高於三、四月時的疫情第一波，也讓特朗普更有把握繼續重啟經濟活動。

再者，當下距離11月總統大選投票日不足100日，特朗普的民意支持度卻仍然大落後，繼續落後民主黨對手拜登10個百分點，但特朗普逆轉劣勢的手段愈來愈少，已經不容他不冒險。

即使他有意打中國牌，但效用始終遠不及跟美國人有切身關係的經濟牌，於是只好在此押下重注，甚至是孤注一擲，期望在接下來的8、9、10月交出亮麗的就業報告，彰顯其履行了「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的競選承諾。

【美國大選分析】Kanye West選總統 預示特朗普連任無望？（訂戶專享）

【美國大選分析】選情危認低威 特朗普驚無得留低？（訂戶專享）