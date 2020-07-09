科網股「鬥狂」 阿里網易飆1成

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【新股IPO】7隻新股暗盤 歐康維視升2倍一手賺15445元
憧憬恒指公司將推「港版納指」，多隻科網股破頂，阿里 （09988） 及網易 （09999） 分別抽升1成。恒生指數收報26210點，升80點，成交再突破2000億，達2068億元。本港新冠肺炎爆新一波疫情，港府收緊限聚令限制食肆入座人數，本地餐飲股下挫。港滙續強又觸7.75強方兌換保證，金管局於港股收市後再沽總值134.08億港元，為今年單次最大筆交易。
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