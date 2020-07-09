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科網股「鬥狂」 阿里網易飆1成

金融經濟 18:30 2020/07/09

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財經焦點速覽

憧憬恒指公司將推「港版納指」，多隻科網股破頂，阿里 （09988） 及網易 （09999） 分別抽升1成。恒生指數收報26210點，升80點，成交再突破2000億，達2068億元。本港新冠肺炎爆新一波疫情，港府收緊限聚令限制食肆入座人數，本地餐飲股下挫。港滙續強又觸7.75強方兌換保證，金管局於港股收市後再沽總值134.08億港元，為今年單次最大筆交易。

【今日財經焦點】

【恒指夜期】科網股「鬥狂」阿里飈1成破頂　恒指夜期略整固

【ATMX股價】ATMX 4股齊破頂　阿里巴巴勁升一成市值再超騰訊

【新股IPO】7隻新股暗盤　歐康維視暫升2倍一手賺15270元

【港滙強方兌換保證】金管局收市後再注資134.08億港元　一文看清金管局接美元

【限聚令收緊】食肆周六重新限每枱最多8人　健身室、卡拉OK收緊至8人一組

【港區國安法】澳洲延長港人簽證 稱欲提供永久居留途徑

【精選投資分析】

【板塊分析】AMX準備入恒指 中概股要買定

【ATMX追蹤】阿里巴巴發力追落後 上望300元大關

港交所持續尋頂 有貨要揸實 無貨要追入（第二版）

人民幣升值 7大板塊構建下一波升浪？

【科網狂潮】港美股市升勢超現實 新經濟股狂歡靠想像（訂戶專享）

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欄名 : 財經焦點速覽

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餐飲股 股票 阿里巴巴－SW（09988） 疫情 香港股票 香港金融管理局 限聚令 網易－S（09999） 恒生指數 港滙

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