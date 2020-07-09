李嘉誠英國千億地產項目動工 泰晤士河畔的香港小社區？

英國外相藍韜文（Dominic Raab）早前宣布將會落實BNO擴權/平權，讓合資格香港人、及其家屬最快可於居英6年後，俗稱5+1計劃，最後取得英國國籍，令不少港人都有移民英國的念頭。

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有媒體報導，香港城中富豪李嘉誠在倫敦泰晤士河附近投資超級地產項目《Convoys Wharf》，附近還有新世界的Greenwich、及新地的Millharbour Quarter，地盤面積約174.24萬平方呎，形成一個港資小社區。

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據相關報導指，超級地產項目《Convoys Wharf》由計劃2010年起已經著手籌備，由和黃投入一億英鎊作投資，期間曾遭多個英國保育團體反對，但最終獲得英國首相約翰遜支持而開始動工，附帶條件為以較市價便宜的價錢，或共享房產方式向英國公民出售。《Convoys Wharf》將包括3,500個單位，一房至四房都有，其中2,000個單位會以市價出售。除了住宅單位，整個項目會建成27楝建築物，設有社區設施如有酒店、餐廳、商場、辦公室及碼頭等。

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