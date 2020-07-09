Facebook 推「#HearForYou同行計劃」 支援港人精神健康狀況

▲ Facebook 今天（9日）宣佈，推出「#HearForYou同行計劃」，旨在向宣揚精神健康的本地非牟利機構提供援助。

本港在過去一年經歷不少挑戰，而且疫情反覆，嚴重影響市民精神健康。全球社交媒體如Facebook，往往成為市民尋找解決方法的主要渠道，包括與有相同經歷的社群聯繫，或尋求專業支援。Facebook 今天（9日）宣佈，推出「#HearForYou同行計劃」，旨在向宣揚精神健康的本地非牟利機構提供援助，包括教導他們使用Facebook及旗下的應用程式、幫助他們接觸有需要的人並提供協助。

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透過「#HearForYou同行計劃」，Facebook將為非牟利機構提供技術支援、免費培訓和技術諮詢，幫助他們更有效地接觸及幫助有需要的人，當中的非牟利機構包括：加油香港、明愛青少年及社區服務、聖雅各福群會、香港青年協會及撒瑪利亞會等。

此外，Facebook將聯同各合作機構，透過「#HearForYou同行計劃」網站（hearforyou.hk），為有需要人士提供精神健康資訊，以及由香港大學李嘉誠醫學院精神醫學系設計的線上評估，了解個人精神健康狀況。Facebook亦將與明愛青少年及社區服務和香港青年協會合作推出Messenger Bot（輔助小精靈），為有需要人士提供網上評估及即時的支援。

計劃推出至今一個月，已有超過140名用戶使用，其中超過43%人頗多或極多遇到情緒低落狀況，而有38%用戶願意與社工對話，以獲得即時支援。

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另一方面，Facebook 亦將為「#HearForYou同行計劃」舉辦直播分享會，討論精神健康問題、提供小貼士，讓大家對精神健康有進一步了解。在今天舉行的首場直播分享會中，Facebook邀請了明愛青少年及社區服務與香港青年協會的代表，以及深受年輕人歡迎的網絡紅人、網絡平台「微辣 Manner」的主持豪Dee分享他們的見解，並分享透過Facebook幫助精神健康的最佳方法與成功案例。

責任編輯：施雯雯