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【限聚令收緊】食肆入座率最多6成　黃家和：7至9月生意或跌25億

商業 18:16 2020/07/09

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香港中小企食店聯盟認為，第三波疫情爆發，全因政府把關不力。（資料圖片）

本港疫情出現第三波爆發，港府再度收緊限聚令及部份處所的營運指示。由11日凌晨起，食肆入座率限於6成以下，每檯最多只可8人。業界預料，是次限聚令收緊將會導致7月至9月的收入跌25至30%。

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香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，食肆的生意將直接受影響，衝擊亦頗大。「原本預計7月份至9月份的餐飲業收入為90億元，現相信會下挫25至30%，大約減少25億元左右。」

他又透露，今日已有客人取消宴會訂座，「大部份宴會亦是12人一檯，現規限至8人一檯，相信不少酒樓亦失去預算，需即時作出調整。」黃相信，或會再次出現酒樓停業的情況，特別是以宴會生意為主的業者。

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業界觀望政府給予支援
是次限聚令對於入座率的規限較「辣」，由放寬前的8成入座率，收窄至現時的6成。黃家和坦言「有少少意料之外」，但不算太訝異，「因今次疫情擴散突如其來，且爆發得嚴重。」若疫情未能控制，限聚令收緊至4人一檯，他料生意會再跌4成。黃亦期望政府會就最新的限聚令，再度推出支援政策，以紓緩行業的負擔。

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香港中小企食店聯盟則認為，第三波疫情爆發，全因政府把關不力；而業主提供的短期減租措施，並未有預計出現第三波疫情。該聯盟認為，政府必須密切留意疫情對飲食界的影響，並適時提供補助，協助業界渡過難關。

記者：葉泳珊

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