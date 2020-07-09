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【定期存款】人民幣升穿7算　定存滙息總回報料逾3厘

金融經濟 18:21 2020/07/09

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人民幣滙價持續造好，而1年定存息普遍有兩厘，專家指是避險之選。

人民幣在岸價兌美元今天（7月9日）收復「7算」，4連升後終在亞洲收報6.9862，創近4個月新高，主要受惠於投資者憧憬內地疫情受控，以及下周四（16日）內地公布第二季經濟增長有望恢復正數，市場的中位數預測是升2.5%。外資行對人幣前景亦轉趨樂觀，澳新銀行料明年底在岸價及離岸價將高見6.8。

1年期人幣存息  普遍逾兩厘

港銀現時1年期人幣定存息普遍逾兩厘，舉建行亞洲為例，提供2.15厘，入場費為10萬元人民幣。

若如澳新銀行所料，明年第二季人幣在岸價目標價為6.9，較現滙亞洲收盤6.9862，約呈1.2%潛在升幅，再計及滙息，總回報有望達3厘或以上。

星展香港高級經濟師周洪禮認為，在低息的宏觀大環境下，人民幣資產被視為避險之選。他預計，在岸價將拾級向上，今年第三季料為7.08，年底目標為7.06。明年第二季將重上7算，報6.98；明年底高見6.9，主因美元轉弱。

澳新銀行更樂觀，料今年底在岸價險守7算，明年首季升穿此重要心理關口，報6.95，明年底更高見6.8。澳新銀行高級經濟師王蕊又預計，下周四內地公布次季經濟數據，料由首季負增長6.8%，重返正數升1.7%，主要反映疫情有明顯改善，經濟已見底。

在岸人民幣今天震盪上行，惟走勢反覆，7算關失而復得，創近4個月新高。

3大利好因素  刺激人幣升值

周洪禮補充，近期刺激人民幣升值主要有3大利好因素，包括︰

（1）新冠疫情在美國繼續蔓延，反觀內地未再惡化，經濟得以按計劃重啟；

（2）A股持續向上，官媒高唱「健康牛」，料內地股滙將穩步上升，不會重演2015年大時代的「瘋牛」狂炒，未幾卻急升暴跌；

（3）息差明顯，內地10年期國債最近升穿3厘後，更一度高見3.1厘，跟美債大約0.7厘，相差約240點子。有分析更指為史上最大差距，凸顯人幣資產的息差優勢。惟受美國大選及中美博奕影響，料人幣走勢仍甚反覆。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : 定期存款

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