特朗普笑拜登太老無能力做總統 斥半億買廣告攻擊

▲ 特朗普為挽救選情斥資650萬美元購買競選廣告攻擊77歲的拜登年事已高,無能力勝任美國總統。

美國總統大選今年11月舉行,但反種族歧視示威浪潮及新冠疫情等因素,令美國總統特朗普民望下滑,而民主黨總統候選人拜登則形勢良好。特朗普為挽救選情,不惜斥資650萬美元(約5,000萬港元)購買競選廣告攻擊77歲的拜登年事已高,無能力勝任美國總統。

距離美國大選仍有約4個月,特朗普(Donald Trump)的競選團隊在電視廣告大灑金錢,試圖攻擊拜登(Joe Biden)的年齡。特朗普的競選廣告批評拜登已77歲,直言對方「缺乏領導國家的力量、耐力和精神毅力。」(lacks the strength, the stamina and the mental fortitude to lead this country)

根據廣告分析公司Advertising Analytics的數據,特朗普自上月中以來已耗資650萬美元,安排於美國12個州播放這則30秒的廣告。

但事實上,74歲的特朗普與77歲的拜登只相差3歲,特朗普團隊卻利用年齡來攻擊對手拜登,難免令人費解。

再加上特朗普上月出席西點軍校(West Point)畢業典禮時,有媒體攝得其走下斜坡時步伐不穩。特朗普雖堅稱自己最不可能做的事就是「跌倒」,但外界也曾憂慮其身體狀況。

美國老齡化協會(American Society of Ageing)主席布蘭卡托(Robert Blancato)更批評,特朗普的廣告是公然對老齡化作攻擊,又指人人都會變老,警告這種攻擊對手年齡的廣告,恐會對特朗普的選情產生反效果。

伊利諾伊大學芝加哥分校教授奥利尚斯基(Stuart Olshansky),研究總統侯選人的健康狀況。研究指特朗普與拜登都可能是超級長壽者,預計他們的壽命會遠高於同齡人士。

但奥利尚斯基認為,特朗普過肥、飲食習慣不佳,又沒有定期運動習慣,加上其父親曾患阿茲海默症,估計拜登健康狀況應較特朗普更好。

