特朗普笑拜登太老無能力做總統 斥半億買廣告攻擊

▲ 特朗普為挽救選情斥資650萬美元購買競選廣告攻擊77歲的拜登年事已高，無能力勝任美國總統。

美國總統大選今年11月舉行，但反種族歧視示威浪潮及新冠疫情等因素，令美國總統特朗普民望下滑，而民主黨總統候選人拜登則形勢良好。特朗普為挽救選情，不惜斥資650萬美元（約5,000萬港元）購買競選廣告攻擊77歲的拜登年事已高，無能力勝任美國總統。

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距離美國大選仍有約4個月，特朗普（Donald Trump）的競選團隊在電視廣告大灑金錢，試圖攻擊拜登（Joe Biden）的年齡。特朗普的競選廣告批評拜登已77歲，直言對方「缺乏領導國家的力量、耐力和精神毅力。」（lacks the strength, the stamina and the mental fortitude to lead this country）

根據廣告分析公司Advertising Analytics的數據，特朗普自上月中以來已耗資650萬美元，安排於美國12個州播放這則30秒的廣告。

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但事實上，74歲的特朗普與77歲的拜登只相差3歲，特朗普團隊卻利用年齡來攻擊對手拜登，難免令人費解。

再加上特朗普上月出席西點軍校（West Point）畢業典禮時，有媒體攝得其走下斜坡時步伐不穩。特朗普雖堅稱自己最不可能做的事就是「跌倒」，但外界也曾憂慮其身體狀況。

美國老齡化協會（American Society of Ageing）主席布蘭卡托（Robert Blancato）更批評，特朗普的廣告是公然對老齡化作攻擊，又指人人都會變老，警告這種攻擊對手年齡的廣告，恐會對特朗普的選情產生反效果。

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伊利諾伊大學芝加哥分校教授奥利尚斯基（Stuart Olshansky），研究總統侯選人的健康狀況。研究指特朗普與拜登都可能是超級長壽者，預計他們的壽命會遠高於同齡人士。

但奥利尚斯基認為，特朗普過肥、飲食習慣不佳，又沒有定期運動習慣，加上其父親曾患阿茲海默症，估計拜登健康狀況應較特朗普更好。

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責任編輯：何穎兒