【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】輕輕鬆鬆香港本地探索之旅 暢遊海下灣猶如去沙巴小島

筆者除了愛花藝，同時是旅行愛好者，多年前已考了PADI 潛水牌。之前提及呢個「愛生活」專欄除了寫花藝，也會有生活和旅遊分享。

香港人對旅遊的熱愛世界有名，信用卡機構三年前曾進行調查，發現香港人熱衷旅遊的程度位列亞太區第二；英國旅遊網站同年亦進行類似統計，香港每年人均出門旅遊次數高達11.4次，冠絕全球。疫情下, 香港人在2020年上半年不能出門，香港本地一日遊等於去左旅行， 今次筆者想跟大家分享，一個夏季好合適一家大細或結伴同行的，本地遊旅遊景點。

▲ 海下灣海岸公園是香港首批成立的海岸公園之一，棲息着超過64種珊瑚和120種魚類 。

海下灣海岸公園是香港首批成立的海岸公園之一，座落於西貢最北面，風景優美。海下灣海岸公園水清沙幼，即使海深數米也能清晰見底，當中棲息着超過64種珊瑚和120種魚類，是一個極具生態價值的地方。從高處所望，海下灣水清得非常清澈，深得可以見底。船隻不能進入，海下灣設有珊瑚保護區，可以租借獨木舟到珊瑚區浮潛。

▲ 遊人可以扒獨木舟到珊瑚浮潛區和小沙灘。

如果你幸運，除了可以見到珊瑚，也可以見到林林種種的魚，包括小小丑魚NEMO。筆者上周六就見到海星、海參、海刺和海膽等等。筆者覺得遊海下灣猶如去左沙巴的外島！遊客可以扒獨木舟前往浮潛區，分淺水區和離岸珊瑚區。

▲ 海下灣水清得非常清澈，深得可以見底。筆者的朋友在嬉水

淺水區 :

即租艇前海灘，灘底是沙，並沒有珊瑚生長，但亦偶爾見到各種不同顏色的水母、海星、海馬、海參和魚。亦鄰近一河溪，當中咸淡水交界，形成了紅樹林生態。

離岸珊瑚區 :

需要扒離岸邊，前往兩個珊瑚浮潛點。

（1）是一個小沙灘，較多海深，亦有少量，相對安全。亦可設簡單帳蓬在灘上。

（2）是一個很大珊瑚區，滿佈硬體珊瑚，較多海刺，風浪相對較大。

▲ 海下灣小沙灘上的海星及海膽。筆者覺得遊海下灣猶如去沙巴小島。

海下灣是香港人的後花園，海洋生物的生態價值非常珍貴，有些更熟稀有品種。大家去到海下灣記得自己垃圾自己帶走，在珊瑚保護區浮潛時不要踢到珊瑚群！海下灣海岸公園適合一家人和朋友前往，大家不妨趁着週末假期和接下來的暑假，展開香港本地探索之旅吧！

交通工具：

往西貢市中心: 94巴士、 96R巴士(假日路線)往西貢

旺角家樂坊往西貢小巴

彩虹站往西貢小巴

往海下的交通工具：7號小巴西貢市中心上車

個人裝備方面：

（1）太陽帽。

（2）長䄂貼身防曬衣，亦是防止割傷。

（3）貼身防曬長褲，亦是防止割傷。

（4）手套

（5）包腳踝和腳面的鞋，防止割傷。

（6）浮潛鏡

視頻說明: 海下灣珊瑚保育區棲息着超過64種珊瑚和120種魚類。筆者上周六見到的海下灣海底世界。

作者_Flora Rabbit簡介： 80後，愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，半年內設計超過30個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！ Facebook: Flora Rabbit

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