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【科網狂潮】阿里爆升一成破頂　德美利證券：美股客戶上月淨沽

金融經濟 17:55 2020/07/09

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阿里巴巴今日大漲一成，收報261.6元

科技股暫未見回軟跡象，連走勢本身較落後的阿里巴巴 （09988） ，今日亦大漲一成，收報261.6元。值得注意是，美股投資者對阿里巴巴的看法，卻似乎未有中港資金般積極。根據美資券商德美利證券的數據，旗下不論亞洲，還是整體客戶，上個月均淨沽阿里巴巴在美ADS（美：BABA）。

隨著外圍股市強勢持續，德美利證券6月「投資者動向指數」顯示，整體客戶情緒進一步改善，按月升4.6%，至4.55。不過，客戶對中資科技股的看法，似乎較為審慎，整體客戶同沽阿里巴巴在美ADS及百度（美：BIDU）之餘，該行之亞洲客戶更淨沽騰訊ADR（美：TCEHY）。

持倉方面，德美利證券指整體客戶上個月淨買AT&T （美：T）、迪士尼 （美：DIS）、富國銀行（美：WFC）、Slack（美：WORK）。

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