【香港疫情】多場展覽7月舉行　一文看清應對策略

▲ 不少展覽將於本月舉行，主辦機構如何應對本港疫情反彈？（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反彈，但不少展覽將於本月舉行，主辦機構如何應對人多聚集的情況？

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書展7月15日至21日

據了解，由香港貿易發展局主辦的第31屆香港書展，將於香港會議展覽中心如期舉行，各項籌備工作正按計劃有序地進行，並會緊密與衛生防護中心聯絡，以及根據臨時公眾娛樂場所牌照的要求，實施人流限制及其他安全管理措施。如入場人士在展會期間感到不適，會展內設有獨立隔離房間， 並由合資格的救護員根據程序處理。此外，除了指定範圍(包括位於展覽廳5E、大會堂、N201室、意日閣及維港咖啡閣)外，會展範圍及展場，包括展位內不可飲食。

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動漫節7月24日至27日

香港動漫電玩節表示，暫時未收到通知取消展覽，應如常舉行，惟會視乎疫情變化再作決定。

荷花BB展7月31日至8月3日

荷花BB展主辦單位荷花集團表示，現時疫情反覆，難以預料月底的情況，故暫時未有打算延期，但會加強防疫措施，亦已準備隔離房間以防突發情況。參展商有特別防疫指引，包括要提供員工名單等。而參觀者入場前須探測體溫及於場內配戴口罩、排隊時需保持一定距離等。

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婚紗展7月10至12日

「香港婚紗展暨世界結婚巡禮2020」 將於會展舉行，主辦機構雋傑國際展覽亦加強防疫措施，包括要求所有入場人士均需填寫「健康申報表」、佩戴口罩、測量體溫。此外，大會售票處及主辦機構攤位均設有1.5米排隊距離指示，所有入場人士均需依指示排隊。

「加拿大美好生活」市集7月10至12日

「加拿大美好生活」市集將於周五在D2 Place 舉行，展內設有試食環節、移民講座等。大會表示，展覽所有措施將會跟從政府和商場指引進行；人流管制的安排將會由商場處理。展覽內的所有活動安排將因應每日疫情發展，作出適當措施。

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記者：朱悅瀅、馬意文、葉泳珊