【中美角力】王毅：中美關係面臨建交以來最嚴重挑戰　「中國從來無意挑戰或取代美國」

中美關係緊張，中國國務委員兼外長王毅在中美智庫媒體論壇上致辭時表示，中美關係面臨建交以來最嚴重挑戰，又指中國從來無意挑戰或取代美國。

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王毅認為中美雙方不應尋求改造對方，兩國關係要重回正軌，應共同探索不同制度和文明共存之道。他指出，近年有稱中國將對西方造成衝擊和威脅的言論，都不是事實，強調中國從來沒有侵略擴張的基因，中國亦不會也不可能變成另一個美國。

他又指，中國對美政策沒變，中國從來無意挑戰及取代美國，無意與美國全面對抗，仍願本著善意和誠意發展中美關係，堅持走對話合作之路。他提到，有人說，中美關係已回不到過去，但不意味可以無視歷史另起爐灶，更不意味可以不顧實際強行脫鉤。

王毅另提出三項推動中美關係走出困境的建議，包括激活和開放兩國所有對話渠道；梳理和商定關於合作、對話及管控的清單；以及聚焦和展開抗疫合作。他籲美方應立即停止將疫情政治化、把病毒標籤化，並與中方推動全球抗疫合作。

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