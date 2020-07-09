【港股追蹤】新經濟股狂潮　身家暴漲誰是大贏家？

近日中資新經濟股瘋狂起舞，騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）、美團點評（03690）、網易（09999）及京東（09618）等股價屢創新高，企業創辦人身家自然水漲船高，究竟大贏家是誰？

根據福布斯（Forbes）即時富豪排行榜顯示，騰訊馬化騰成為最大贏家，身家增加47億美元（約365億港元），至621億美元（約4,830億港元），繼續排名內地富豪榜首位，在全球富豪榜中亦上升至第13位。

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第二大贏家是老對手的阿里巴巴馬雲，身家增加26億美元（約202億港元），至485億美元（3,773億港元），在內地富豪榜中排名第二，在全球富豪榜中則進佔第21位。

第三大贏家是小米雷軍，身家增加19億美元（148億港元），至161億美元（1,252億港元），在內地富豪榜排名16，全球富豪榜中排名93。

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此外，值得留意的，是網易丁磊身家增加5.8億美元（45億港元），至277億美元（2,155億港元），在內地富豪榜中再次超越碧桂園楊惠妍，排名第6，在全球富豪榜中則排38。另外一位急起直追的是美團點評黃興，身家增加18億美元（140億港元），至164億美元（1,275億港元），在內地富豪榜中升上14，全球排名85。



