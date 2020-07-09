英國大學推「不敏感」教學系統 助內地生遙距學習

▲ 【英國疫情】英大學推不敏感教材系統 助內地生遙距學習

新型冠狀病毒疫情持續，疫症終結之日遙遙無期，全球多地的大學都計劃推出遙距課程，讓學生在家學習，降低疫情擴散風險。其中中國留學生熱門選擇英國，當地大學考慮到中國特殊國情，打算設立不含敏感內容的遙距課程，方便內地學生。

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英國廣播公司（BBC）報道，英國多間大學正對新的網絡教學系統進行測試，該系統將符合的內地當局的互聯網限制，以便身在內地的學生，能在網上完成英國大學課程。

英國大學組織Universities UK否認這是審查，又稱未發現課程內容被改動情況，強調計劃令在華學生能接觸英國課程，同時不違反內地法規。

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報道指，由英國24間頂尖大學組成的羅素集團（The Russell Group）中，有4間院校加入系統測試。據報測試會在本月完成，有望在今年9月開學後被廣泛使用，澳洲多間大學亦有推行類似計劃。

中國留學生佔英國海外學生4分之1，相關學費是英國大學的重要收入來源，若疫情或近期中英政治問題令內地學生無法入境英國，高教界財政恐受相當大衝擊。

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責任編輯：文青青

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