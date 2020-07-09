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慈航淨院疫市買舖　兩年花逾億掃貨

股樓投資 18:13 2020/07/09

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新冠肺炎肆虐，加上早前的社會事件，商舖價格大跌，就連民生舖也受影響。不過，近期舖市回穩，就連佛教團體慈航淨院，也趁舖價低水入市。據土地註冊處顯示，慈航淨院最近以3,968萬元，購入長沙灣永隆街一個地舖。代理透露，上述舖位於長沙灣青山道及永隆街交界，現有租客承租，面積900平方呎。

值得留意的是，慈航淨院已非首次入市買舖。據資料顯示，2018年年中，慈航淨院斥資6,580萬元，購入大圍兩個地舖，若連同上述長沙灣舖位計，慈航淨院在過去兩年，已花逾億元，購入3個舖位。

有宗教團體指，當收到善信捐獻後，會將資金存放到穩妥地方，如敘做銀行定期，又或投資穩健正當的藍籌股，強調不會投機炒賣。

事實上，近期屢有本地投資者入市買舖，舉例說，市傳資深投資者李耀華早前便以4,400萬元，購入通菜街舖位。此外，北角春秧街91號H舖，面積1200平方呎，早前更以4,700萬元易手。

不過，也有業主看淡後市，賣舖走人。市場消息指，深水埗福榮街單號地舖，面積約577平方呎，原叫價1,600萬元放售，但業主急住移民，故劈價急讓，更要求20日內現金成交。最終上述地舖以890萬元易手，低市價約兩成。據悉，該舖位吸引20多組買家爭購。

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撰文 : 柳家平

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