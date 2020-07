著名投資者巴菲特曾經提及「當退潮時,才知道誰在裸泳」“After all, you only find out who is swimming naked when the tide goes out.”,意思是當股市衰退時,才會知道哪些是粉飾櫥窗、槓桿過高的公司。而現時的新冠肺炎大流行就正正是個好機會,為投資者提供了個退潮的時機,而我們亦為此藉此機會篩出值得選擇的行業,希望在波動市中維持相對穩定的現金流。

雖然現時大流行的情況較第二季時略好,但各國及市場對經濟復甦的態度仍趨向謹慎,現金在市場上流竄令高收益市場仍有機會。在這些較高風險的市場選擇行對時,需要在平衡防守性時,也要爭取更高的回報。在我們把行業表現分類為周期性、防守性、領先行對和落後行業後,我們的結果顯示出,美國高收益的行業領先行業是在隔離措施下受惠的行業推動,而歐洲與美國的情況類近,由類似美國高收益的行業所推動,包括通訊、必需消費品、材料和醫療保健。而亞洲,高收益的領先行業是由房地產、非必需消費品、公用事業和通訊等帶動。

以上地區的行業分析結果有一些共通點,就是領先行業在大流行的危機中保持了現金流,而且擁有具防守性的資產負債表。有鑒於此,我們繼續對投資高收益債券維持正面看法,在低利率的環境中為投資組合帶來現金流(更詳細資料可參閱2020年7月1日發佈的“CIO市場透視”)。