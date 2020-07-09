【新冠肺炎】阿里巴巴馬雲：人類對自己、地球的陌生 製造很多麻煩和災難

▲ 阿里巴巴創辦人馬雲談及新冠肺炎疫情指，人類對自己及地球的陌生，不懂得珍惜和保護地球，製造了很多的麻煩和災難。

阿里巴巴 （09988） 創辦人、聯合國數字合作高級別小組聯合主席馬雲在世界人工智能大會發表主題演說，將疫情當做來自大自然、來自未來的信號。他又表示，人類的資源、能力和知識應該用來加強溝通和合作，而不是製造隔閡，甚至擴大分歧，「面對災難，我們沒有別的選擇，早一點開始合作，就會早一天勝利。」

馬雲在演說中稱，「這次疫情讓我們看到了人類對自己的陌生，對地球的陌生，因為我們不了解自己，不了解自己生存的世界，不懂得這個地球，不珍惜和保護這個地球，所以製造了很多的麻煩和災難。」他又表示，人類最重要的是先解決好自己的問題，解決好地球的問題，不然無論移居到哪個地方，去哪個星球，都會依然面臨這樣的麻煩和災難。

馬雲又指，經濟增長可以放慢，但是人類必須要成長，世界的生態系統是由微生物決定的，不是由最高等級的動物所決定的，「人類千萬不能把自己看得太高」。

他又認為，數字技術的大趨勢並沒有發生變化，但是未來，本來需要30、50年來完成的數字化，可能會提速到10年、20年內就完成。

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