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【趣話財經】新股抽得七七八八　熱錢仲未肯停想點？

股樓投資 17:49 2020/07/09

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新股熱潮下，大家都想抽多啲新股，金管局屢次要向市場注資，亦屬意料之內。不過，暫時新股熱潮抖抖，但熱錢仍然湧緊入黎，今日（9日）收市後不久金管局又再公布向市場出售近134億元，港元兌美元仍然維持強方7.75的水平。

其實除了新股市場，熱錢亦相當活躍於二級市場，例如今日多隻科網巨頭包括騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、網易 （09999） 及京東 （09618） 今日都急升破頂，淨計騰訊及阿里巴巴兩隻5萬億級別市值的股份能夠急上，所需要的資金絕對不少。近期不少朋友對港股是否即將見頂有疑慮，筆者認為只要睇實成交及港匯，暫時可以唔使咁驚青既。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

騰訊 阿里巴巴 網易（美：NTES） 京東（美：JD） 港元 香港金融管理局 阿里巴巴－SW（09988） 網易－S（09999） 京東集團—SW（09618） 香港股票

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