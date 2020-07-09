【科網狂潮】港版納指回報有多高? 長中短綫完勝恒指

科技股狂潮持續，港美科技股都紛破頂創新高。科技股成市場焦點，恒指公司亦有意推出類似美股納指以科技股為主題的指數，以反映科技股升勢。港版納指回報，按現有覆蓋中港美上市中概科技股的新經濟指數作藍本的話，無論長中短綫都完勝恒指。

恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄今日於Refinitiv發布會上表示，恒指公司短期內推出科技及創新指數，有關指數將參考納斯達克等科技股主題指數。

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美科技股推動納指跑贏大市

美股三大指數中，主要反映科技表現的納指走勢強勁，持續創新高，今年以來累升17%，大幅跑贏道指及標指，這主要是由於科技龍頭股領先大市。因此，反映美股科網龍頭的FANG+指數，表現更勁，今年以來勁升近5成，主要受惠蘋果及亞馬遜等股份屢破頂。

本港的科網龍頭ATMX，即阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 亦紛破頂。恒指公司要推港版納指，就要是科技狂潮下推出指數，以反映科網股的升浪。

事實上，恒指公司早於2018年9月已推出「恒生中國新經濟指數」，成分股除了包括在港股、A股上市的中資新經濟股，還包括了於美股上市的中概股。指數5大成分股中，由近日主導港股市場的騰訊、阿里及美團分佔首3位，大致反映中概新經濟股的市場現況。

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中概股續回流 港新經濟股比重增

不過，該指數目前每天只更新報價一次，難推出即時買賣的上市產品，主要是由於美股上市的股份暫時未能提供即時報價。現時恒指公司有意推新的新經濟股指數，相信或不會包括美股上市的中概股。但隨着中概股頭龍股份阿里、網易 （09999） 及京東 （09618） 已來港第二上市，加上其後將陸續有來，令港股涵括的大型中資科網股的比重漸大，有足夠的代表性。新經濟指數料可以跟隨納指的走勢，跑贏大市。

恒指料短期會推出新經濟指數，並冀成為繼恒指及國指後另一隻受市場歡迎的指數。倘日後有追蹤新指數的投資產品如ETF推出，將更方便投資新經濟股，並可降低個別股份的波動風險。

責任編輯：錢家鋒