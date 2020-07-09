【新冠疫情】英國學者警告　染新冠病毒恐損傷大腦

不少患新冠肺炎病毒的患者擔心，即使治療後痊癒出院，日後會否留下後遺症？倫敦大學學院（University College London）最新研究表明，新冠病或毒會傷及患者腦部，導致患者出現中風、腦炎、譫妄症（Delirium）等腦部併發症。

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該學院在醫學期刊《大腦》（Brain）發表文章稱，他們於4月至5月間，研究了43位疑似或確診新冠肺炎患者，當中有12位出現中樞神經系統發炎，10位出現了思覺失調或譫妄，8位中風，以及另外8位出現以吉巴氏綜合症（Guillain-Barré syndrome）為主的神經損傷，該症 在5％的情況下致命。 研究還指出，受新冠疫情影響，急性播散性腦脊髓炎（ADEM）病例數量在該學院研究所內上升，從疫情前的每月1宗，到4月至5月疫情大爆發時上升至每周2至3宗，還有位59歲女性因此死亡。

該研究樣本的患者年齡橫跨16歲至85歲，肺炎相關症狀亦是從輕微到嚴重不等。學院神經學研究所（Institute of Neurology）榮譽副教授贊迪（Michael Zandi）博士表示，研究者與醫護人員必須警惕，「新冠病毒正在以全所未有的方式影響大腦。」他更憂慮新冠肺炎，會類似1918年的西班牙流感一樣，在疫情之後的幾年內，造成部分患者的大腦損傷。

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