場外結算公司推出基於HONIA定價利率產品結算服務

▲ 這次首筆中央結算的HONIA利率掉期合約，交易方為中銀香港與香港上海滙豐銀行。

港交所 （00388） 宣布，旗下中央結算對手附屬香港場外結算公司，為以港元隔夜平均指數（HONIA）參考利率為基準的港元利率掉期合約提供結算服務，成為首家提供有關服務的結算所。

這次首筆中央結算的HONIA利率掉期合約，交易方為中銀香港與香港上海滙豐銀行。HONIA是香港銀行同業拆息（HIBOR）的備用參考利率。

財資市場公會去年推動HIBOR改革時，建議基於HONIA作為HIBOR的備用參考利率，同時保留了HIBOR。為支持HONIA市場的發展，場外結算公司已研發出一種近似計算方法來模擬HONIA曲線，希望提高對市場參與者的透明度。有關服務將於7月底推出市場。

隨最主要的美元利率基準倫敦銀行同業拆息（LIBOR）預定於2021年底後停用，全球監管當局都着手採用新的利率基準。場外結算公司已推出掛鈎歐羅短期利率及擔保隔夜融資利率的掉期產品結算服務，以方便結算會員過渡至備用參考利率。

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