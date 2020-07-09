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【新冠肺炎】中小企暫未計劃重啟「在家工作」　因欠缺「帶頭者」

商業 18:29 2020/07/09

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本港新冠肺炎疫情爆發第三波，不少機構逐步重啟防疫措施，至於會否重啟「在家工作」計劃，有中小企表示暫無此打算，主因是認為欠缺「帶頭者」。

【香港疫情】確診個案上升　在家工作成新常態

網店Accstore的數碼營銷經理何啟賢表示，由於疫情爆發得太突然，公司亦未來得及應變。「本來以為疫情已經緩和，沒想到又再度爆發，故未考慮在家工作的安排。」他又指，暫時未有計劃再度實施在家工作，認為目前欠缺「帶頭者」。何透露，在上一波疫情期間，公司大部分員工亦有在家工作。不過，由於有部分同事需要備貨，故疫情下亦要回到辦公室；10多名員工當中，只得4人未能在家工作。期間，同事之間以電話溝通，公司運作亦未受影響。

在家工作對營運效率影響輕微

嶺勤科技公司有約十多名員工，在較早時疫情高峰期亦實行過「在家工作」，公司創辦人之一吳啟鍫表示，當時短暫實行「在家工作」對營運效率帶來一點影響；今次會繼續視乎疫情爆發嚴重性再「見步行步」。他又提到，由於港府尚未帶頭實施「在家工作」，故現階段暫未有重啟計劃；倘港府落實後，屆時公司亦會考慮跟隨方案。

另一間中小企光傳感有限公司有約12名員工，其行政總裁林兆明則指，現時對實行「在家工作」抱觀望態度，主要是仍未得知近日疫情爆發源頭，故難以作出下一步計劃。雖然現階段未有計劃實行「在家工作」方案，但會視乎疫情發展，考慮重啟較早前採取之彈性上班安排，並與客人改以視象會議洽商。

疫情再度爆發，不少中小企正等候港府帶頭實行「在家工作」；另一邊箱，已有大型發展商宣布重啟此措施，如恒基地產明天起重新實施彈性選擇返回公司或在家工作，暫定為期兩週。

【在家工作】嶺大研究：逾8成港人希望每週最少1天在家工作

【新冠肺炎】疫情全球大流行　「在家工作」或恆常化

記者：蘇穎琪、葉泳珊

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