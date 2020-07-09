【美國疫情】專家預測：大選前會死20萬人 累計確診月內破400萬

▲ 研究部門亦更新疫情預測模型，預計累計確診人數將在一個月內突破400萬，至年底11月總統大選前，新冠肺炎的死亡人數可達20萬。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情出現反彈，全國確診人數突破300萬。研究部門亦更新疫情預測模型，預計累計確診人數將在一個月內突破400萬，至年底11月總統大選前，新冠肺炎的死亡人數可達20萬。

美國確診人數在短短一個月間，增加100萬。研究部門預測，以目前確診個案增速來看，在未來少於1個月的時間，美國累計確診個案將升至400萬人。副總統彭斯在周三（8日）的記者會上提到，美國南部和西部的確診數字有上升趨勢。

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華盛頓大學健康指標和評估研究所（The Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME）總監默里（Christopher Murray）預計，由於各地不願實施新的限制措施堵截病毒傳播，加上總統特朗普執意要各州學校如期在秋季開學的因素，至年底11月總統大選，全國因患新冠肺炎的死亡人數可達208,000人 。

專家批評特朗普政府錯過最佳目前防疫措施不夠，又指目前對確診個案追踪嚴重不足，佩戴口罩與否變得政治化，未能有效遏制病毒傳播。默里指預測模型反映，不少州分將在9月、10月時，迎來確診數字飆升；秋季將會加速疫情蔓延。

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記者：葉芷樺

