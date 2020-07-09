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領航料中國下半年經濟增長回復正常　惟反彈力度遜第二季

金融經濟 17:19 2020/07/09

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領航預計下半年經濟回復至疫情前水平，今年中國經濟增長可實現2%。

領航亞太區首席經濟學家王黔表示，中國經濟復甦迅速，料第三季能夠回復至疫情前水平，第四季增長正常化，預計下半年經濟增長按年增加4%至5%，全年經濟增長可達2%。

她又指，看到中國第二季經濟強勁反彈，惟下半年反彈力度將逐季遞減，並不及第二季。她解釋，即使中國政府繼續實行寬鬆的貨幣政策，但為避免產生泡沫，政策力度有所減弱。其次，被新冠肺炎疫情壓抑的需求在第二季消化，下半年需求將減弱；另外，疫情帶來的恐慌情緒未散，收入減少、失業和就業壓力增加持續影響消費能力。

王黔稱，目前地緣政治緊張、中美角力、多個國家疫情反覆，預計美國經濟復甦需要兩年，而其他國家時間則更長。這將對中國造成外在風險，反映在中國6月採購經理指數（PMI）往上走，但當中兩個指標，就業和出口訂單仍在50%以下的收縮區間。

美國打擊香港聯繫滙率制度可能性極低

王黔談及近期美國官員擬打擊香港聯繫滙率制度以回應「港區國安法」，她相信，香港外滙儲備是基礎貨幣的兩倍，金管局有能力捍衛聯繫滙率制度；且中國的外滙儲備超過3萬億美元，也能支撐該制度。

她從美國角度分析指，香港是全球主要的美元外滙交易中心，打擊聯繫滙率制度和將香港銀行排除在SWIFT之外，都會破壞全球金融系統，損害美元作為國際儲備貨幣的信譽，相信這不是美國想要的結果。

王黔預計，未來有關威脅的消息不斷傳出，為投資者和市場帶來不確定性，且影響企業投資和開支的意願。

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