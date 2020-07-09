【美國疫情】蓬佩奧：美國為世界抗疫領袖

美國疫情持續，新冠肺炎確診人數達305萬，為全球最多確診人數的國家。不過，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指，此並不代表美國不是領導世界抗疫的領袖。

蓬佩奧指：

「當然，美國仍然是抗疫的世界領袖。」

（Of course the U.S. remains the world leader in the pandemic.）

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蓬佩奧又指，世界都正在關注美國科學家及研究人員，發展治療新冠肺炎的方法，以及美國援助發展中國家抗擊疫情的情況。

美國國務院指出，直至目前為止，美國向逾120個國家共提供13億美元的資金，在緊急健康、人道主義及經濟方面提供援助。

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根據美國約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情追蹤數據指，美國周三新增5.8萬宗新冠肺炎確診個案，累確診人數達305萬，死亡人數則增至13.2萬。

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責任編輯：楊心悅