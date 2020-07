【美國疫情】蓬佩奧：美國為世界抗疫領袖

美國疫情持續,新冠肺炎確診人數達305萬,為全球最多確診人數的國家。不過,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)指,此並不代表美國不是領導世界抗疫的領袖。

蓬佩奧指:

「當然,美國仍然是抗疫的世界領袖。」

(Of course the U.S. remains the world leader in the pandemic.)

蓬佩奧又指,世界都正在關注美國科學家及研究人員,發展治療新冠肺炎的方法,以及美國援助發展中國家抗擊疫情的情況。

美國國務院指出,直至目前為止,美國向逾120個國家共提供13億美元的資金,在緊急健康、人道主義及經濟方面提供援助。

根據美國約翰霍普金斯大學(John Hopkins University)的疫情追蹤數據指,美國周三新增5.8萬宗新冠肺炎確診個案,累確診人數達305萬,死亡人數則增至13.2萬。

責任編輯:楊心悅