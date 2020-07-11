【玄人‧峰語@iM網欄】一命、二運、三風水？ 但其實「命隨運轉」

命運的關係
如果對命理沒有太深入研究，對於 『命運』的認知也許比較模糊，在算命的範疇上，『命』與 『運』是兩種不同的概念。 『命』，是指一個人出生時，先天賦予的本性、特質，而『子平八字』或『紫微斗數』所計出來的命盤，是將命主特點，以五行或星曜的組合，將之形象化起來。至於 『運』，是命主於時空上的經歷，我們時常聽到的十年大運，就是指命主每十年的時空上遇上的人和事。換言之，命是一個定數，而運是一個變數。
如淺白一點打個比喻，『命』就好比一部汽車，其檔次的高低，取決於出產地、出廠商、屬性、型號、性能、外型、顏色…等，是既定的。一部過百萬元的跑車，它的裝備、性能、動力均勝人一籌，表面上我們可將之定性為好命。反之，如果是一部破爛的「錢七」，那就定性為次一等的命格了。而『運』，就是汽車之後所行的路，如果汽車所行的是高速公路，暢通無阻地高速行駛，就相等於走進一個好的運勢；反之，如果是行衰運，就像汽車走進了爛路或在公路上遇上大塞車。
當有了上述形象化的定義後，進一步就是要了解命與運的關係。如果是一部超跑行走「三號幹線」(高速公路)，當然是最好不過的配搭，因為這樣可將車的性能發揮得淋漓盡致，這也是我輩所說好命行好運。問題是，如果超跑所行的是破爛石路，又或者走進塞車的 「彌敦道」，結果又如何呢？答案自然是英雄無用武之地。相反，有些人出生的定位只是一部性能平平穩穩的舫車，行高速公路時固然自得其樂，即使是行上述有所阻滯的路段時，那個落差沒有超跑的來得嚴重。
古語有云 「一命、二運、三風水」，普遍的人會認為是一種次序上的排名，但以我多年所累積的經驗，事實並非如此。如以上文的汽車比喻，不難明白命與運的關連性，運是開啟命的要匙，如果沒有適當的運勢與命格產生的化學作用，命的特性是難以引動出來，換言之，大家不時聽到的「命隨運轉」，正正就是這個道理。
當然，有反駁者會認為，如果一個出身名門望族的人，含著金鑰匙出世，即使是行所謂衰運，仍然可以豐衣足食，吃喝玩樂。無可否認，如以「唯物」、「享受」觀點來看，他們的確是羨煞旁人，根本是無可比擬。但從對濟世、成就、建功業的層面來看，其實反而沒有甚麼出色的表現，甚至乎長時間活在祖蔭之下，虛渡了一輩子。我相命這麼多年，見過很多的命好運不好的人，表面看去是很風光的，完全是世俗眼光的 「筍盤」，但實際情況又是兩碼子的事 ---- 患抑鬱症、透過藥物及酗酒麻醉自己的比比皆是。所以，即使先天命格的定數是高分，但運的變數改變了命格的本質，最終整個命的結構也會改變，故此命重要還是運重要？自己找答案吧！
作者_奇峰簡介：
羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。
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