【玄人‧峰語@iM網欄】一命、二運、三風水？ 但其實「命隨運轉」

命運的關係

如果對命理沒有太深入研究，對於 『命運』的認知也許比較模糊，在算命的範疇上，『命』與 『運』是兩種不同的概念。 『命』，是指一個人出生時，先天賦予的本性、特質，而『 子平八字』或『紫微斗數』所計出來的命盤，是將命主特點， 以五行或星曜的組合，將之形象化起來。至於 『運』，是命主於時空上的經歷，我們時常聽到的十年大運， 就是指命主每十年的時空上遇上的人和事。換言之，命是一個定數， 而運是一個變數。

如淺白一點打個比喻，『命』就好比一部汽車，其檔次的高低， 取決於出產地、出廠商、屬性、型號、性能、外型、顏色…等， 是既定的。一部過百萬元的跑車，它的裝備、性能、 動力均勝人一籌，表面上我們可將之定性為好命。反之， 如果是一部破爛的「錢七」，那就定性為次一等的命格了。而『運』 ，就是汽車之後所行的路，如果汽車所行的是高速公路， 暢通無阻地高速行駛，就相等於走進一個好的運勢；反之， 如果是行衰運，就像汽車走進了爛路或在公路上遇上大塞車。

當有了上述形象化的定義後，進一步就是要了解命與運的關係。 如果是一部超跑行走「三號幹線」(高速公路)， 當然是最好不過的配搭，因為這樣可將車的性能發揮得淋漓盡致， 這也是我輩所說好命行好運。問題是，如果超跑所行的是破爛石路， 又或者走進塞車的 「彌敦道」，結果又如何呢？答案自然是英雄無用武之地。相反， 有些人出生的定位只是一部性能平平穩穩的舫車， 行高速公路時固然自得其樂，即使是行上述有所阻滯的路段時， 那個落差沒有超跑的來得嚴重。

古語有云 「一命、二運、三風水」，普遍的人會認為是一種次序上的排名， 但以我多年所累積的經驗，事實並非如此。如以上文的汽車比喻， 不難明白命與運的關連性，運是開啟命的要匙， 如果沒有適當的運勢與命格產生的化學作用， 命的特性是難以引動出來，換言之，大家不時聽到的「命隨運轉」， 正正就是這個道理。

當然，有反駁者會認為，如果一個出身名門望族的人， 含著金鑰匙出世，即使是行所謂衰運，仍然可以豐衣足食， 吃喝玩樂。無可否認，如以「唯物」、「享受」觀點來看， 他們的確是羨煞旁人，根本是無可比擬。但從對濟世、成就、 建功業的層面來看，其實反而沒有甚麼出色的表現， 甚至乎長時間活在祖蔭之下，虛渡了一輩子。我相命這麼多年， 見過很多的命好運不好的人，表面看去是很風光的， 完全是世俗眼光的 「筍盤」，但實際情況又是兩碼子的事 ---- 患抑鬱症、透過藥物及酗酒麻醉自己的比比皆是。所以， 即使先天命格的定數是高分，但運的變數改變了命格的本質， 最終整個命的結構也會改變，故此命重要還是運重要？ 自己找答案吧！

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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