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「疫情下醜態盡現」黑歷史道出特朗普自戀病態（訂戶專享）

環球政治 08:38 2020/07/10

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【美國疫情】「疫情下醜態盡現」黑歷史揭特朗普自戀心態

美國政壇和出版界震撼彈不斷，先有前國安顧問博爾頓（John Bolton）出書，揭發總統特朗普如何向中國獻媚；再有特朗普姪女瑪麗（Mary Trump），盡書特朗普在家族中的「黑歷史」。兩本書在美國鬧得滿城風雨，「合力」瓦解特朗普在鎂光燈下的形象。

...

欄名 : 國金好書

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