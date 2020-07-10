「疫情下醜態盡現」黑歷史道出特朗普自戀病態（訂戶專享） 環球政治 08:38 2020/07/10 分享： ▲ 【美國疫情】「疫情下醜態盡現」黑歷史揭特朗普自戀心態 美國政壇和出版界震撼彈不斷，先有前國安顧問博爾頓（John Bolton）出書，揭發總統特朗普如何向中國獻媚；再有特朗普姪女瑪麗（Mary Trump），盡書特朗普在家族中的「黑歷史」。兩本書在美國鬧得滿城風雨，「合力」瓦解特朗普在鎂光燈下的形象。 ... 欄名 : 國金好書 相關文章 【日本疫情】東京單日增224宗確診創新高 新宿歌舞伎町成重災區 2020/07/09 【日本疫情】東京單日增224宗確診創新高 新宿歌舞伎町成重災區 【澳洲疫情】墨爾本「鐵桶陣」封城 有關口卻無人守 2020/07/09 【澳洲疫情】墨爾本「鐵桶陣」封城 有關口卻無人守 【巴西疫情】總統除口罩宣布確診 記者協會擬提告 2020/07/09 【巴西疫情】總統除口罩宣布確診 記者協會擬提告 【美國疫情】特朗普造勢會或惹禍 累當地單日確診創新高 2020/07/09 【美國疫情】特朗普造勢會或惹禍 累當地單日確診創新高 【澳洲疫情】墨爾本為何再封城？揭疫情升溫3大原因 2020/07/09 【澳洲疫情】墨爾本為何再封城？揭疫情升溫3大原因 最新專欄文章 更多 斯諾登爆料被控危害國家安全 記者：既非英雄也非叛徒（訂戶專享） 2020/07/03 斯諾登爆料被控危害國家安全 記者：既非英雄也非叛徒（訂戶專享） 【港區國安法】移民好風光？印裔移民盡書辛酸史（訂戶專享） 2020/06/30 【港區國安法】移民好風光？印裔移民盡書辛酸史（訂戶專享） 特朗普對華強硬為連任？ 博爾頓爆料勢打亂盤算（訂戶專享） 2020/06/28 特朗普對華強硬為連任？ 博爾頓爆料勢打亂盤算（訂戶專享） 美國黑人平權不望特朗普 但拜登也是種族主義者？（訂戶專享） 2020/06/21 美國黑人平權不望特朗普 但拜登也是種族主義者？（訂戶專享） 美國制裁強力霸道 歐洲盟友哪敢不從？（訂戶專享） 2020/06/19 美國制裁強力霸道 歐洲盟友哪敢不從？（訂戶專享） 疫情 傳染病 政治 經濟衰退 特朗普 美國 白宮 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入