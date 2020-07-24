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「疫情下醜態盡現」黑歷史道出特朗普自戀病態

環球政治 14:01 2020/07/24

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【美國疫情】「疫情下醜態盡現」黑歷史揭特朗普自戀心態

美國政壇和出版界震撼彈不斷，先有前國安顧問博爾頓（John Bolton）出書，揭發總統特朗普如何向中國獻媚；再有特朗普姪女瑪麗（Mary Trump），盡書特朗普在家族中的「黑歷史」。兩本書在美國鬧得滿城風雨，「合力」瓦解特朗普在鎂光燈下的形象。

特朗普姪女回憶錄爆黑歷史 1周賣135萬本

瑪麗的新書名為《Too Much and Never Enough： How My Family Created the World’s Most Dangerous Man》，中文暫譯為《太過分而且沒完沒了：我的家族如何造就這個全世界最危險的人物》。

本書內容可大致分為兩部分：特朗普（Donald Trump）年輕時的經歷、特朗普在家族中的「黑歷史」。

（家族史部分詳見：斥特朗普為爭產「害死」兄長 特朗普姪女爆黑歷史

難抵世衛官僚腐敗 特朗普「砍掉重練」錯唔哂（訂戶專享）

以謊言堆砌信心

本身是心理學博士、任職臨床心理學家的瑪麗，以心理學的角度切入，分析特朗普多年來的心路歷程，如何造就他成為一個自吹自擂的人。她指出，特朗普是利用謊言，將自己與世界分隔，以達自我膨脹的感覺。

瑪麗解釋，謊言是特朗普自我強化的方式，說服自己和其他人相信，他在現實生活中很優秀。她斷言，特朗普滿足了自戀的9個標準，將謊言、欺騙視作「一種生活方式」。

瑪麗在書中舉例指，特朗普在紐約市皇后區就讀高中時，「請槍」代考學術能力評估測試（SAT），其後獲賓夕法尼亞大學著名的沃頓商學院取錄。惟瑪麗未有交代如何得知這些內幕，白宮亦否認說法。

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疫情令特朗普醜態盡現

瑪麗寫道，特朗普父親以盛氣凌人的作風持家，特朗普自然有樣學樣，自小培養出傲慢和無知的性格，繼而成為美國的「威脅」。她形容，特朗普極度自戀、毫無原則，在風平浪靜之時，這些醜態不太明顯。

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不過，一旦國家出現重大危機，如疫情、經濟衰退、社會撕裂加劇，其病態性格便會「原形畢露」。她狠批，特朗普以謊言、模糊焦點，轉移抗疫失敗的事實；而社會的反撲大到超出他可控制的程度。

美國疫情仍未有回落跡象，特朗普的抗疫方針堅持以政治行先、不信科學，深信自己抗疫有功。

目前美國的情況，相信大家也有目共睹，這正好符合瑪麗所指，特朗普正自欺欺人，亦可預計到他之後怎樣回應不同的批評。

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記者：鄧燕君

欄名 : 國金好書

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