「疫情下醜態盡現」黑歷史道出特朗普自戀病態

▲ 【美國疫情】「疫情下醜態盡現」黑歷史揭特朗普自戀心態

美國政壇和出版界震撼彈不斷,先有前國安顧問博爾頓(John Bolton)出書,揭發總統特朗普如何向中國獻媚;再有特朗普姪女瑪麗(Mary Trump),盡書特朗普在家族中的「黑歷史」。兩本書在美國鬧得滿城風雨,「合力」瓦解特朗普在鎂光燈下的形象。

特朗普姪女回憶錄爆黑歷史 1周賣135萬本

瑪麗的新書名為《Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man》,中文暫譯為《太過分而且沒完沒了:我的家族如何造就這個全世界最危險的人物》。

本書內容可大致分為兩部分:特朗普(Donald Trump)年輕時的經歷、特朗普在家族中的「黑歷史」。

(家族史部分詳見:斥特朗普為爭產「害死」兄長 特朗普姪女爆黑歷史)

難抵世衛官僚腐敗 特朗普「砍掉重練」錯唔哂(訂戶專享)

以謊言堆砌信心

本身是心理學博士、任職臨床心理學家的瑪麗,以心理學的角度切入,分析特朗普多年來的心路歷程,如何造就他成為一個自吹自擂的人。她指出,特朗普是利用謊言,將自己與世界分隔,以達自我膨脹的感覺。

瑪麗解釋,謊言是特朗普自我強化的方式,說服自己和其他人相信,他在現實生活中很優秀。她斷言,特朗普滿足了自戀的9個標準,將謊言、欺騙視作「一種生活方式」。

瑪麗在書中舉例指,特朗普在紐約市皇后區就讀高中時,「請槍」代考學術能力評估測試(SAT),其後獲賓夕法尼亞大學著名的沃頓商學院取錄。惟瑪麗未有交代如何得知這些內幕,白宮亦否認說法。

【美國疫情分析】何以轉軚撐戴口罩? 特朗普低頭有苦衷(訂戶專享)

【美國疫情分析】經濟重於人命? 特朗普絕非唯一(訂戶專享)

疫情令特朗普醜態盡現

瑪麗寫道,特朗普父親以盛氣凌人的作風持家,特朗普自然有樣學樣,自小培養出傲慢和無知的性格,繼而成為美國的「威脅」。她形容,特朗普極度自戀、毫無原則,在風平浪靜之時,這些醜態不太明顯。

【美國疫情】特朗普造勢會或惹禍 累當地單日確診創新高

【美國疫情】確診超300萬 特朗普稱「美國永不關閉」

不過,一旦國家出現重大危機,如疫情、經濟衰退、社會撕裂加劇,其病態性格便會「原形畢露」。她狠批,特朗普以謊言、模糊焦點,轉移抗疫失敗的事實;而社會的反撲大到超出他可控制的程度。

美國疫情仍未有回落跡象,特朗普的抗疫方針堅持以政治行先、不信科學,深信自己抗疫有功。

目前美國的情況,相信大家也有目共睹,這正好符合瑪麗所指,特朗普正自欺欺人,亦可預計到他之後怎樣回應不同的批評。

【美國疫情】特朗普施壓促復課 CDC擬更改指引

無懼美國疫情惡化 特朗普促各州秋季復課

【2020書展早鳥續訂優惠】激賞禮品高達499,立即續訂

記者:鄧燕君