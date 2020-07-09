【限聚令】本港新增34宗本地感染　食肆周六起收緊每枱最多8人

香港的新冠肺炎疫情反彈，政府收緊限聚令，限制食肆每枱不多於8人，餐廳最多只可上座6成常設座位。酒吧、夜店、夜總會不可多於4人同枱。桌與桌之間，要維持1.5米距離或者有隔板分隔。健身中心、卡拉OK及派對房間人數上限由16人收緊至8人，電影院及公眾娛樂場所不得飲食。有關措施將於周六（7月11日）凌晨實施，為期14天。

其他文章：【新冠肺炎】本港疫情突反彈 哪3類股份暫不宜沾手?

其他文章：【新冠肺炎】阻拒戴口罩乘客上車 法國巴士司機遭毆斃

香港今日（9日）新增42宗確診個案，包括34宗本地個案，當中23宗涉慈雲山港泰護老中心群組，3人涉的士司機群組。另外，8宗輸入個案中，包括3位貨運機師、1位機艙服務員，4人均由哈薩克來港。

公立醫院老人科及精神科日間醫院明日起暫停服務，今日起暫停非緊急醫院探訪服務的安排。食衛局局長陳肇始呼籲市民在交通工具、人多地方、食肆進食時間以外都要佩戴口罩，不要搭枱、盡量外賣，甚至減少外出。

至於粵港澳「健康碼」陳肇始表示，若推行制度，能夠通關人士都要顯示測試為陰性，但要粵港澳三地認同才能實行，而現時香港疫情反覆，內地及政制事務局正與相關部門聯絡。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

＃即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！