【清酒新世界@iM網欄】清酒都有靈魂？ 酵母其實有很多可能性

最近發現市場上越來越多使用花酵母來釀酒，特別是清酒。 如果說我們每一個人都有靈魂的話， 那酵母也可以說是清酒的靈魂了。 在日本有一個機構叫做日本釀造協會， 出售全日本酒造在他們登記過的酵母，通常都是利用數字來稱呼的。 酒精發酵是所有酒類之源，糖分經過酵母發酵釀造出酒精。

接著介紹一下「花酵母」， 是東京農業大學的中田久保教授所開發出的酵母分離法， 它是一種從天然花朵中分離出來的酵母， 都是從自然界各種不同的花中提取的。 花酵母研究小組主要是農業大學的畢業生。 隨著酵母的發展趨於成熟及基於它們的生物技術。第一次成功是在2 000年左右，當時石竹花酵母是第一個成功的例子。 經過多年的發展，東京農業大學釀造系存儲了40多種花酵母。 其中，約有20種已商業化。日本釀造協會在花酵母研究會所屬的2 6個倉庫（包括畢業生的倉庫）， 自研發以來也有許多清酒因使用了花酵母來釀酒， 令他們能在全國新酒鑒評會上獲得金獎。 憑藉獨特的風味和精緻的口感，在未來一定會有更多人認識。 在他們網站上可以查詢到不同花酵母的特性和風格。

其中，現今花酵母研究會的會長，是由天吹酒造的蔵主木下大輔先生 擔任。天吹的清酒擁有獨特的氣味，通常以三種特性為主， 分別為梨香、香蕉香及酸度高的口感。有很多人都以為，使用哪一種 花的酵母就會有哪種花的香味，其實是不會的，因為不要忘了， 我們喝的不是用花釀的酒， 而是使用花分離出來的酵母而釀造的清酒。 其實在市面多了很多這個類別的清酒，不一定要到清酒專門店， 到有賣日本產品及清酒的超級市場也能找到；花酵母最有趣的一點， 就是這個世界還有很多不同種類的花，還有很多未知的可能性， 所以如果你有興趣的話，去找找看吧， 因為我們都要用一個開放的角度去嘗試新的東西。

(花酵母研究協會官網：http://www. hanakoubo.jp/variation/index. html)

資料來源：https://www.amabuki.co. jp/commitment/

作者_Chris Wong簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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