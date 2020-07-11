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【清酒新世界@iM網欄】清酒都有靈魂？ 酵母其實有很多可能性

名人薈萃 08:02 2020/07/11

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最近發現市場上越來越多使用花酵母來釀酒，特別是清酒。如果說我們每一個人都有靈魂的話，那酵母也可以說是清酒的靈魂了。在日本有一個機構叫做日本釀造協會，出售全日本酒造在他們登記過的酵母，通常都是利用數字來稱呼的。酒精發酵是所有酒類之源，糖分經過酵母發酵釀造出酒精。

 

接著介紹一下「花酵母」，是東京農業大學的中田久保教授所開發出的酵母分離法，它是一種從天然花朵中分離出來的酵母，都是從自然界各種不同的花中提取的。花酵母研究小組主要是農業大學的畢業生。隨著酵母的發展趨於成熟及基於它們的生物技術。第一次成功是在2000年左右，當時石竹花酵母是第一個成功的例子。經過多年的發展，東京農業大學釀造系存儲了40多種花酵母。其中，約有20種已商業化。日本釀造協會在花酵母研究會所屬的26個倉庫（包括畢業生的倉庫），自研發以來也有許多清酒因使用了花酵母來釀酒，令他們能在全國新酒鑒評會上獲得金獎。憑藉獨特的風味和精緻的口感，在未來一定會有更多人認識。在他們網站上可以查詢到不同花酵母的特性和風格。

 

其中，現今花酵母研究會的會長，是由天吹酒造的蔵主木下大輔先生擔任。天吹的清酒擁有獨特的氣味，通常以三種特性為主，分別為梨香、香蕉香及酸度高的口感。有很多人都以為，使用哪一種花的酵母就會有哪種花的香味，其實是不會的，因為不要忘了，我們喝的不是用花釀的酒，而是使用花分離出來的酵母而釀造的清酒。其實在市面多了很多這個類別的清酒，不一定要到清酒專門店，到有賣日本產品及清酒的超級市場也能找到；花酵母最有趣的一點，就是這個世界還有很多不同種類的花，還有很多未知的可能性，所以如果你有興趣的話，去找找看吧，因為我們都要用一個開放的角度去嘗試新的東西。

 

(花酵母研究協會官網：http://www.hanakoubo.jp/variation/index.html)

 

資料來源：https://www.amabuki.co.jp/commitment/

 

 

作者_Chris Wong簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong

欄名 : 清酒新世界

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