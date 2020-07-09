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【向Apple學習】Samsung手機將不再隨機配備充電器

科技 17:30 2020/07/09

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繼Apple後，近日有消息指，三星（Samsung）明年發售的新機產品也不會附送充電器。

不少科企現時都以環保為大前題，蘋果早前就有傳iPhone 12系列將停止提供耳機和充電器等配件，目的是為了節省成本，又認為大部分iPhone 用戶已擁有其充電器和耳機。繼Apple後，近日有消息指，三星（Samsung）明年發售的新機產品也不會附送充電器。

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據SamMobile報道，Samsung每年智能手機的出產量數以億計，如果有一半產品都不附送充電器的話，將會省下一筆非常可觀的成本，同時也可令其手機價格更具競爭力。報道指，Samsung計劃在部分機型上不再配備充電器，預計在明年開始實行，不過官方暫未有透露是哪個型號的手機。

外媒表示，智能手機已經有十多年歷史，充電器無處不在，Samsung認為不再需要為顧客提供充電器，一方面是為了環保，另一方面則可節省成本。值得注意的是，小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍早於5年前就已有不送充電器的設想。

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當時雷軍表示：「所有設備都標配充電器，每人抽屜裡都有一堆充電器。為了環保，我們一直在考慮小米設備不配充電器。如果需要可以另買，打包買專用充電器，還能特價。」不過言論一出就已經備受爭議，網上也是罵聲一片，最終小米抵不住用戶的壓力，不送充電器的想法也無疾而終。

責任編輯：施雯雯

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