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【樓市現象】疫情第三波殺到買家冇有怕 樓市馬照跑舞照跳 屢現創新高成交

股樓投資 16:53 2020/07/09

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近日本港新冠肺炎爆發第三波，市傳政府或再收緊限聚令措施，但無礙買家入市信心，二手市場屢現創屋苑歷史新高成交，當中不乏老牌豪宅。


賽西湖大廈7座中高層B室，實用面積1124平方呎，3房套間隔及工人套房，業主原叫價3,180萬元，最終願減60萬元，以3,120萬元將單位易手，折合平均實用呎價27,758元，創屋苑同類新高成交。原業主於2006年11月以1,025萬元買入單位，持貨14年，帳面獲利2,095萬元，單位升值204%。

【樓市現象】遇上藍灣半島罕有3房海景樓王放盤 買家寧付231萬印花稅以新高價入市


此外，葵涌芊紅居亦錄創新高成交個案，單位為2座極高層F室成交，實用面積595平方呎，3房套房間隔，位處大單邊，景觀十分開揚，並享海景。原叫價900萬元，經買家議價後，以865萬元成交，造價創屋苑歷史新高，折合實用呎價14,538元。新買家為換樓客，本身屬老闆，公司設於葵涌，故決定搬到同區，方便工作，新近被上址壯麗景觀吸引，一睇即中，立即入市。據了解，原業主於1997年以284.6萬元一手購入單位，當時未補地價。 

【樓市現象】再有外藉業主加入沽貨行列　錦翠園放盤一出即獲5組買家爭睇樓

而藍灣半島5座高層B室，實用面積751平方呎，3房套樓王間隔，向東南，附有特色落地玻璃，坐享藍塘海峽全海景。業主以1,538萬元將單位易手，折合平均實用呎價20,479元，成交呎價也創屋苑新高。

【樓市現象】有錢賺走貨為上! 長情業主齊沽樓 香港仔中心業主持貨36年賣樓大賺21倍
 

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撰文 : 陳詠妍

芊紅居 藍灣半島 賽西湖大廈 二手市場 疫情

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