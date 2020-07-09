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【美國疫情】紐約四分之一租客　自三月起無力支付租金

環球政經 17:08 2020/07/09

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根據紐約社區住房改善計劃（Community Housing Improvement Program，CHIP）統計，紐約市逾25%的租客，自3月份疫情爆發以來就開始停止支付房租。

無力支付租金，房客會否被迫瞓街？為了保護租客，紐約市市長科莫（Andrew Cuomo） 上月尾簽署了「紐約租戶安全法案」（New York Tenant Safe Harbor Act），根據該法案規定，疫情期間有財政困難的租戶，即使3月7日之後未付租金，也不會被驅逐。

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租客的住所得到了保障，業主的權益又點算？紐約大學弗曼中心（Furman Center）估計，疫情影響了逾70萬名房客的收入，惟政府至今仍沒有相關救助計劃出台。

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根據外媒報道，紐約有全美最大的租房市場，大約540萬市民過著租房生活，約佔總人口三分之二。如果租客繼續無法支付租金，再加上美國額外發放的600美元失業救濟金福利將於本月底到期，屆時無論是租客，亦或是業主都將面臨困境。

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撰文 : 國際組

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