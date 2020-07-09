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美警懶理被壓頸死非裔20次呼救「講話消耗更多氧氣」

環球社會熱點 16:46 2020/07/09

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美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）被警壓頸後，超過20次表示無法呼吸，但被警方無視，更要求他不要再吵，指講話消耗更多氧氣。

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）被警壓頸後死亡的事件，相關片段的文字紀錄曝光，揭露弗洛伊德曾超過20次表示無法呼吸，但被警方無視，更要求他不要再吵，指講話消耗更多氧氣。

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涉事警員身上攝錄機所拍攝片段文字版本曝光，詳盡紀錄5月25日當日，弗洛伊德與警員的互動，顯示他死前曾逾20次表示無法呼吸，但不獲理會。

弗洛伊德當時稱自己全身疼痛，需要喝水，無法呼吸，又稱警員的行動會令他死亡。當時以膝蓋壓着他頸部的警員無動於衷，更要求他停止講話，不要呼喊，指說話消耗更多氧氣。

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事件源於弗洛伊德懷疑在當地一間便利店，以20美元偽鈔買煙，警方到場採取拘捕行動。相關紀錄顯示，弗洛伊德對警方執法行動相當配合，多次向警員道歉。

弗洛伊德的死，觸發席捲全國的大型示威活動，大批美國民眾上街抗議警方執法不公及種族歧視，甚至觸發改名潮，民眾強烈要求部分涉歧視的商品、地名、建築物改名，抗議潮至今仍未結束。

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責任編輯：文青青

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