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【居屋2020】居屋禁售期綁你幾耐？　有人「綠表價」易手賺589萬元

股樓投資 10:30 2020/07/13

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為打擊市民透過「短炒」居屋牟利，房委會早於2018年出售52折新居屋時，已引入較嚴謹的轉售限制，準業主置業首兩年，只能把單位按房委會提名，原價賣給白居二買家；直至買樓滿5年才可補地價並在自由市場出售單位。

不過2019年及以後的居屋和綠置居，轉售限制就再進一步收緊。

參考上期2019年居屋的做法，在購入單位後首兩年，業主只能夠以原價，透過居二市場(俗稱綠表市場)出售單位，而房委會亦已經不會回購單位。兩年過後，業主就可以在居二市場自由定價出售，如想補地價在自由市場出售，就要等夠十年才可以。

事實上，資助房屋回報普遍以倍數計，近日亦錄得不少高價成交記錄，例如位於新蒲崗的舊居屋采頤花園12座中層C室，實用面積591平方呎，本星期初以738萬元（綠表價）易手，實用呎價12,487元。據了解，原業主於2000年以149萬元購入單位，持貨20年，現帳面賺589萬元，物業期內升值近4倍。

相關文章：【居屋2020】交樓標準「實而不華」　買居屋要四大心理準備

相關文章：【居屋2020】白表單人「爭崩頭」有咩揀？　料做皇后山山麗苑「開荒牛」(附詳細屋苑比較表)

除了將物業易手，亦有居屋業主透過補地價將單位放租。首批自2014年復售的新居屋，近年陸續過5年的「禁售期」，於2015年以275萬元購入居屋荃灣尚翠苑的業主，在禁售期一過就立即補地價將單位放租，面積438呎的單位，月租1.5萬元，呎租34.2元，而現時荃灣新入伙的私樓呎租普遍達40至50元。

 

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撰文 : 黎海怡

回購 成交 居屋 房委會 綠置居 白居二 新蒲崗 采頤花園 尚翠苑 物業

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