【定期存款】無懼拆息轉升　兩中小行鬥減港元定存

▲ 富邦今天全面減短中長息，如半年及一年期齊削0.1厘，新息率劃一報1.15厘。

港元定期存款減息潮不斷，甚至連素來擅打高息牌的中小行，今天（7月9日）亦追趕減息快車道，包括富邦全面降息，招商永隆更4連減；計及昨天9間大小銀行鬥削不同存期年息，兩日內已有10行爭相劈息。專家預計，3間發鈔行最近鬥降存息，相信中小行將進一步跟減。

富邦削短中長息 劃一報1.15厘

富邦剛把短中長息調低，現時旗下最高息是3個月短存，調低0.1厘後，新息率至1.45厘；而半年及1年期同樣調低0.1厘，劃一至1.15厘。招商永隆則下調半年存息，累削0.2厘後，至險守1厘大關。

1個月拆息經歷昨天跌穿0.4厘，罕現0.39厘的3年新低後，今天止跌轉升，新報0.41厘。

昨天已有多家銀行出手，包括渣打、工銀亞洲、大新（02356）、交銀香港、招商永隆、星展、信銀國際、華僑永亨及集友，鬥砍不同存期年息；當中渣打更撤1厘息，目前這間發鈔行旗下3個月、半年及1年的新息率，齊報0.9厘。

半年高息王 大眾財務1.6厘稱霸

至於經歷7月開局的劈息潮，綜觀當前市面「高息王」，1年期以信銀國際的1.3厘領先，半年是大眾財務的1.6厘稱霸，3個月則以信銀國際的10厘冠絕全城。

此外，針對政府的現金派發計劃，各大小銀行續爆搶客戰，信銀國際新推名為 「全民一萬、 通通有賞」的特別優惠，由6月28日至8月31日，現有客戶透過網上理財，又或inMotion動感銀行，成功登記「轉數快」，並綁定信銀國際戶口為轉數快預設戶口，同時利用上述動感銀行，敘造最多1萬元，3個月定期存款可享10厘息。上述優惠同樣適用於新客戶，萬元客期內賺盡有250元。

ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈認為，本港水浸，銀行體系的總結餘料由明天（10日）1,648.9億元的兩年新高水平，今年內或將重上2,000億元大關，遂料業界毋須逆市加息搶存。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源