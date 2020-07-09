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Kanye West接受Forbes獨家訪問 高呼：I Love China

環球政經 16:22 2020/07/09

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早前宣佈將參選美國總統選舉的Kanye West接受福布斯（Forbes）訪問，向外界透漏了一些他的參選詳情。由於該訪問的時間較長，回答内容也比較散亂，因此福布斯選擇以少有的列點（Point Form）形式發佈。

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在衆多提問當中，Kanye West重點否認外界指他參選是為了宣傳新唱片，他指他的新唱片將會免費派出，證明自己並非為了個人利益參選。問及他如果當選會以怎樣的形式管治國家，他則回答其管理模式會與《Black Panther》中的Wakanda相似，同時强調會發明新藥物。

相關文章：美國展開退出世衛程序 明年7月6日生效

另外Kanye West也發表了他對國際關係的一些看法，問及對中國的態度時，他想記者表示我愛中國，而在一些國際議題上，他的看法似乎不是太清晰，例如問及稅收制度、比重時，他回答未有足夠資料搜集，問及墮胎議題時，他則回答我信聖經所以支持生命，皆是一些非直接回答。

來源：Forbes

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撰文 : 歐高榮

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