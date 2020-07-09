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【疫市營商】香港電腦通訊節　8項防疫措施抗疫

商業 17:00 2020/07/09

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香港電腦商會主席王志強表示，大型參展商今年仍繼續參展。（香港電腦商會提供）

新冠肺炎疫情在港出現第三波爆發，加大舉辦展覽的難度。香港電腦通訊節的主辦商、香港電腦商會主席王志強表示，大型參展商今年仍繼續參展，而截至目前的展商數目約為百多個。不過，他直言：「疫情今日不知明日事」，所以商會預先設有兩項計劃應變。

【疫市營商】電腦節8月如期舉行　兩項措施促銷情助企業散貨

惟該會創會會長張耀成指：「樣樣都不做不是最好的抗疫方法」，而為了保障進場市民及展商等安全，場地及大會採取8項防疫措施，包括：

  • 規定展商及參觀人士佩戴口罩；
  • 於會場設置紅外線體溫檢測站；
  • 於場內不同地點提供酒精搓手液；
  • 定時用消毒劑徹底清潔升降機內的顯示板、自動扶手電梯、門把手以及枱櫈；
  • 加強清潔及消毒會場，包括參展商攤位、場內設施及洗手間；
  • 加強會場內的鮮風轉換效率；
  • 於場內不同地點提供酒精搓手液；
  • 於會場當眼位置增設衞生建議提示牌，並於展會網站發佈個人衞生貼士。

他重申，只要政府不暫停展覽活動，會堅持如期舉行，即於8月21日至24日，在香港灣仔會議展覽中心舉辦；他笑言：「傾家蕩產」，為了展覽順利舉行，會動用商會可用儲備。

【移民加拿大】加拿大生活市集明日舉行　解答移民事項兼即買進口食材

事實上，有海外展商受疫情影響未能參展。該會創會會長張耀成指出，海外尤以美國企業嚴禁員工到其他地區參與展覽活動，即使在展覽當地的員工亦不能參展，所以是次展覽沒有美國企業如HP等，即今年沒有過去的大型品牌攤位。惟他續指，該些品牌將資源轉移，交由本港代理商，入場人士仍能購買大型品牌的電子產品。

【防疫抗疫基金】重振會議展覽業　資助計劃7月中下旬啟動

同場首設健康與運動科技博覽
疫情爆發令市民加倍著重健康和衛生，故在電腦節舉行期間，首辦新的「健康與運動科技博覽」，提供健康和運動科技產品銷售外，還設有運動科技體驗區，以吸引市民進展參觀。

【周末好去處】「鱷魚先生」插畫家Keigo首辦個人展覽　香港限定作品＋珍藏手稿

記者：馬意文

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