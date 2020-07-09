【物管股】富瑞：物管股將迎盈喜季節　短綫宜入手高增長股票

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【小米股價】小米升4%有望上水重返招股價 下一步睇幾多？
物管股近日回勇，富瑞發表研究報告指，板塊於進入7月中旬迎來充滿盈喜預告的季節，預期該行追蹤的股票中期盈利將平均按年增長30%至40%，帶動物管股起舞，首選為新城悅服務 （01755） 。
富瑞表示，預期整體物管股的中期業績造好，其中，料碧桂園服務 （06098） 、新城悅服務 （01755） 及永升 （01995） 的盈利增長超過40%至60%，雅生活 （03319） 及中海物業 （02669） 則預期增長約30%。
該行又指，未來兩個月物管板塊將變得活躍，短期內出現買入高增長股票的機會。但要留意是，隨多間優質物管公司即將來港上市，包括世茂 （00813） 旗下的世茂服務、合景泰富 （01813） 旗下的合景悠活、融創 （01918） 旗下的融創服務、金科智慧服務，行業估值會趨正常化。
多隻物管股繼續走強，鑫苑服務 （01895） 漲10.8%，銀城生活服務 （01992） 升7.2%，濱江服務 （03316） 升5%，永升生活升2%。
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