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【物管股】富瑞：物管股將迎盈喜季節　短綫宜入手高增長股票

金融經濟 16:18 2020/07/09

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富瑞預期，該行追蹤的股票中期盈利將平均按年增長30%至40%。

物管股近日回勇，富瑞發表研究報告指，板塊於進入7月中旬迎來充滿盈喜預告的季節，預期該行追蹤的股票中期盈利將平均按年增長30%至40%，帶動物管股起舞，首選為新城悅服務 （01755）

富瑞表示，預期整體物管股的中期業績造好，其中，料碧桂園服務 （06098） 、新城悅服務 （01755） 及永升 （01995） 的盈利增長超過40%至60%，雅生活 （03319） 及中海物業 （02669） 則預期增長約30%。

該行又指，未來兩個月物管板塊將變得活躍，短期內出現買入高增長股票的機會。但要留意是，隨多間優質物管公司即將來港上市，包括世茂 （00813） 旗下的世茂服務、合景泰富 （01813） 旗下的合景悠活、融創 （01918） 旗下的融創服務、金科智慧服務，行業估值會趨正常化。

多隻物管股繼續走強，鑫苑服務 （01895） 漲10.8%，銀城生活服務 （01992） 升7.2%，濱江服務 （03316） 升5%，永升生活升2%。

相關文章：【物管股】物股板塊齊升 碧桂園服務漲12.7%

【新股IPO】物管股金科智慧服務申請在港上市　傳集資39億元

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