  • 31°C
香港時間 : 2020709日 (四) 17:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【何鴻燊喪禮】今舉行公祭明大殮出殯　扶靈名單包括林鄭月娥

環球政經 16:38 2020/07/09

分享：

賭王何鴻燊喪禮由昨日（8日）起一連三日於香港殯儀館舉行，今天舉行公祭，明日將會大殮出殯擇吉安葬。

相關文章：【何鴻燊病逝】賭仔遇上賭王　「金勞詹」敗在賭王3個「叻」

相關文章：【何鴻燊病逝】自2009年受傷後屢進出醫院 11年來醫療費用開支高達 ___ ??

明日的扶靈人士名單亦已公布，董建華、何厚鏵、 林鄭月娥、譚鐵牛、李偉農、李國寶、胡應湘、李業廣等政商界高官名人。

今日公祭亦公開了何鴻燊悼念冊，當中詳列何鴻燊的生平和貢獻，以及各政商名流的哀悼辭文。

立法會前主席范徐麗泰、滙豐亞太區行政總裁王冬勝、中文大學校長段崇智、中大前校長沈祖堯、港鐵前主席馬時亨及香港南豐集團董事長兼行政總裁梁錦松等，多名政商界及教育界人士，均先後到場致祭。

何鴻燊於5月26日病逝，終年98歲。

iMoney全新網上專欄的內容請按此

＃即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

相關文章

【何鴻燊病逝】身家分配成焦點　何猷君去年直言：錢早已分完了
2020/05/26
【何鴻燊病逝】身家分配成焦點　何猷君去年直言：錢早已分完了
【何鴻燊病逝】最愛是誰？ 賭王一生最重要的四個女人
2020/05/26
【何鴻燊病逝】最愛是誰？ 賭王一生最重要的四個女人
【何鴻燊病逝】央視評何鴻燊「港澳知名愛國企業家」　賭王有何愛國事蹟？
2020/05/26
【何鴻燊病逝】央視評何鴻燊「港澳知名愛國企業家」　賭王有何愛國事蹟？
【何鴻燊病逝】各界哀悼　林鄭月娥稱讚熱愛祖國　母校港大感謝貢獻
2020/05/26
【何鴻燊病逝】各界哀悼　林鄭月娥稱讚熱愛祖國　母校港大感謝貢獻
【何鴻燊病逝】大行料賭王離世　不影響信德澳博運作
2020/05/27
【何鴻燊病逝】大行料賭王離世　不影響信德澳博運作
名人隕歿 梁錦松 沈祖堯 馬時亨 段崇智 董建華 王冬勝 范徐麗泰 林鄭月娥 何鴻燊

上一篇文章

【宏觀中國】當官方嚴打無到　場外配資平台禁之不絕

下一篇文章

【港股追蹤】疫情過後民以食為天　大摩籲吸海底撈及呷哺呷哺
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】女友嫌棄冇能力移民 提分手結束7年感情
【網民熱話】女友嫌棄冇能力移民 提分手結束7年感情
【網民熱話】終於上車卻惹同事閒言閒語　事主：「你哋上哂岸，講就輕鬆！」
【網民熱話】終於上車卻惹同事閒言閒語　事主：「你哋上哂岸，講就輕鬆！」
【新股IPO】暗盤走樣？認購額不足？難道今輪新股已見頂！
【新股IPO】暗盤走樣？認購額不足？難道今輪新股已見頂！
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
【新股IPO】（不斷更新！暗盤價）海普瑞藥業9989超購68倍 中籤率40%
【新股IPO】（不斷更新！暗盤價）海普瑞藥業9989超購68倍 中籤率40%
【網民熱話】夫婦買樓冇落老婆名　女方「無名無安全感」點算好？
【網民熱話】夫婦買樓冇落老婆名　女方「無名無安全感」點算好？