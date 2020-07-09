【何鴻燊喪禮】今舉行公祭明大殮出殯　扶靈名單包括林鄭月娥

賭王何鴻燊喪禮由昨日（8日）起一連三日於香港殯儀館舉行，今天舉行公祭，明日將會大殮出殯擇吉安葬。

相關文章：【何鴻燊病逝】賭仔遇上賭王 「金勞詹」敗在賭王3個「叻」

相關文章：【何鴻燊病逝】自2009年受傷後屢進出醫院 11年來醫療費用開支高達 ___ ??

明日的扶靈人士名單亦已公布，董建華、何厚鏵、 林鄭月娥、譚鐵牛、李偉農、李國寶、胡應湘、李業廣等政商界高官名人。

今日公祭亦公開了何鴻燊悼念冊，當中詳列何鴻燊的生平和貢獻，以及各政商名流的哀悼辭文。

立法會前主席范徐麗泰、滙豐亞太區行政總裁王冬勝、中文大學校長段崇智、中大前校長沈祖堯、港鐵前主席馬時亨及香港南豐集團董事長兼行政總裁梁錦松等，多名政商界及教育界人士，均先後到場致祭。

何鴻燊於5月26日病逝，終年98歲。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

＃即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！