【新股IPO暗盤】一文看清新股暗盤 歐康維視升2倍一手勁賺15445元
歐康維視生物 （新上市編號：01477） 及6隻新股暗盤，歐康於富途暗盤較招股價14.66元高2.1倍，收報45.55元，不計手續費，一手（500股）賺15445元。歐康維視生物於耀才暗盤現報43.6元升1.97倍；於輝立暗盤收報元43.9元升1.99倍。
|暗盤收市價
|耀才
|輝立
|富途
|歐康維視生物
(01477)
|43.35
(+195.7%)
|43.9
(+199.5%)
|45.55
(+210.7%)
|思摩爾國際
(06969)
|23.45
(+89.1%)
|23.75
(+91.5%)
|24.9
(+100.8%)
|正榮服務
(06958)
|5.13
(+12.8%)
|5.08
(+11.6%)
|5.14
(+13%)
|永泰生物
(06978)
|13.6
(+23.6%)
|13.4
(+21.8%)
|14.28
(+29.8%)
|中國蜀塔
(08623)
|0.27
(-10%)
|0.27
(-10%)
|0.26
(-13.33%)
|綠城管理
(09979)
|2.78
(+11.2%)
|2.7
(+8%)
|2.88
(+15.2%)
|虎視傳媒
(01163)
|1.11
(+29.1%)
|1.12
(+30.2%)
|1.18
(+37.2%)
思摩爾國際 （新上市編號：06969） 於富途暗盤元收報24.9元較招股價12.4元升1倍，不計手續費，一手（1000股）賺12500元。於耀才暗盤現報23.55元升90%； 於輝立暗盤收報23.75元升91.5%。
正榮服務 （新上市編號：06958） 於富途暗盤元報5.14元較招股價4.55元升13%，不計手續費，一手（1000股）賺590元；於耀才暗盤現報5.11元升12.3%； 於輝立暗盤收報5.08元升11.6%。
永泰生物 （新上市編號：06978） 於富途暗盤元報14.28元較招股價11元升29.8%，不計手續費，一手（1000股）賺3280元；於耀才暗盤現報13.68元升24.4%； 於輝立暗盤收報13.4元升21.8%。
中國蜀塔 （新上市編號：08623） 於富途暗盤元報0.255元較招股價0.4元低13.3%，不計手續費（一手10000股）蝕400元；於耀才暗盤現報0.26元跌13.3%。於輝立暗盤收報0.27元跌10%。
綠城管理 （新上市編號：09979） 於富途暗盤收報2.88元較股價2.5元升15.2%，不計手續費一手（1000股）一手賺380元；於耀才暗盤現報2.79元升11.6%。於輝立暗盤收報2.7元升8%。
虎視傳媒 （新上市編號：01163） 於富途暗盤元報1.18元升37.2%不計手續費（一手2500股）賺800元；於耀才暗盤現報1.11元升29%。於輝立暗盤收報1.12元升30.2%。
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