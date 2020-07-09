【新股IPO】7隻新股暗盤　歐康維視近2倍一手賺14370元

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【定期存款】無懼拆息轉升 兩中小行鬥減港元定存
歐康維視生物 （新上市編號：01477） 及6隻新股暗盤，歐康於富途暗盤升196%，較招股價14.66元，現報43.4元，不計手續費，一手（500股）賺14370元。
歐康維視生物於耀才暗盤現報40.5元升177%；於輝立暗盤現報41.25元升181%。
思摩爾國際 （新上市編號：06969） 於富途暗盤元報23.3元升88% 不計手續費，一手（1000股）賺10900元。；於耀才暗盤現報22.15元升78.6%； 於輝立暗盤現報22.5元升81.5%。
正榮服務 （新上市編號：06958） 於富途暗盤元報4.92元升8.6%，不計手續費，一手（1000股）賺390元；於耀才暗盤現報4.83元升6.15%； 於輝立暗盤現報4.98元升9.5%。
永泰生物 （新上市編號：06978） 於富途暗盤元報14.08元升29.6%，不計手續費，一手（1000股）賺3260元；於耀才暗盤現報13.4元升21.8%； 於輝立暗盤現報20元升2.2%。
中國蜀塔 （新上市編號：08623） 於富途暗盤元報0.25元較招股價0.3元低10%，不計手續費（一手10000股）蝕350元；於耀才暗盤現報0.25元跌16.7%。
綠城管理 （新上市編號：09979） 於富途暗盤元報2.65元較股價2.5升10%，不計手續費一手（1000股）一手賺250元；於耀才暗盤現報2.6元升4%。
虎視傳媒 （新上市編號：01163） 於富途暗盤元報1.13元升31.4%不計手續費（一手2500股）賺675元；於耀才暗盤現報0.95元升10.5%。
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