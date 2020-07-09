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【新股IPO】7隻新股暗盤　歐康維視升2倍一手賺15445元

金融經濟 18:35 2020/07/09

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7隻新股於7月10日掛牌。

歐康維視生物  （新上市編號：01477）  及6隻新股暗盤，歐康於富途暗盤較招股價14.66元高2.1倍，收報45.55元，不計手續費，一手（500股）賺15445元。

歐康維視生物於耀才暗盤現報43.6元升1.97倍；於輝立暗盤收報元43.9元升1.99倍。

思摩爾國際 （新上市編號：06969） 於富途暗盤元收報24.9元較招股價12.4元升1倍，不計手續費，一手（1000股）賺12500元。；於耀才暗盤現現報23.55元升90%； 於輝立暗盤收報23.75元升91.5%。

正榮服務 （新上市編號：06958） 於富途暗盤元報5.14元較招股價4.55元升13%，不計手續費，一手（1000股）賺590元；於耀才暗盤現報5.11元升12.3%； 於輝立暗盤收報5.08元升11.6%。

永泰生物 （新上市編號：06978） 於富途暗盤元報14.28元較招股價11元升29.8%，不計手續費，一手（1000股）賺3280元；於耀才暗盤現報13.68元升24.4%； 於輝立暗盤收報13.4元升21.8%。

中國蜀塔 （新上市編號：08623） 於富途暗盤元報0.255元較招股價0.4元低13.3%，不計手續費（一手10000股）蝕400元；於耀才暗盤現報0.26元跌13.3%。於輝立暗盤收報0.27元跌10%。

綠城管理 （新上市編號：09979） 於富途暗盤收報2.88元較股價2.5元升15.2%，不計手續費一手（1000股）一手賺380元；於耀才暗盤現報2.79元升11.6%。於輝立暗盤收報2.7元升8%。

虎視傳媒 （新上市編號：01163） 於富途暗盤元報1.18元升37.2%不計手續費（一手2500股）賺800元；於耀才暗盤現報1.11元升29%。於輝立暗盤收報1.12元升30.2%。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或小工具

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