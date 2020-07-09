【家居防疫】Dyson推升級版V11吸塵機　續航力增一倍

▲ Dyson於今（9日）推出升級版V11無綫吸塵機，除了新增不同吸頭配件，還推出可替換電池設計，將吸塵機使用時間提升至120分鐘。

新冠肺炎疫情期間，需要更加注意家居清潔，受港人歡迎的家電品牌Dyson於今（9日）推出升級版V11無綫吸塵機，除了新增不同吸頭配件，還推出可替換電池設計，將吸塵機使用時間提升至120分鐘，大大延長續航力。

Dyson V11採用Dyson Hyperdymium摩打，轉速每分鐘達到125,000轉，可產生高達185AW吸力，較上一型號高20%，吸塵機配備三重擴散器，可減少湍流及噪音，另外亦配備LED隙縫吸頭、高處清潔轉接頭以及延伸軟管配件，照顧用家清潔不同空間的需求。

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上一型號的Dyson V11吸塵機最長可使用60分鐘，使用升級版的Dyson V11，用戶可替換7芯高能鎳鈷鋁鋰電池組，延長一倍使用時間。另外，升級版Dyson V11配備LCD顯示屏，用家可以查看吸塵機性能，包括選定不同電源模式，剩餘運行時間及操作顯示等內容，更加方便操控。

目前升級版Dyson V11已正式在港發售，Dyson V11 Fluffy 無綫吸塵機售價為5,180元，Dyson V11 Absolute售5,980 元，而 Dyson V11 Absolute+則售6,280元，購買不同型號產品均獲隨機附送配件。

責任編輯：李寶如