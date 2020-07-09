【宏觀中國】當官方嚴打無到　場外配資平台禁之不絕

正在A股牛氣沖天之際，中國證監會周三（8日）將258家非法場外配資平台及其運營機構的名單公開，又稱會加大監測力度，堅決維護市場秩序。

這種場外配資平台，簡言之，以相對高的息口貸款予投資者，讓投資者「孖展」炒股。由於這些配資活動在股市場外操作，既不透明，又難監管，故監管當局很難評估對投資者及市場風險，在2015年「大時代」的配資槓桿可高達數倍。

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事實上，自中證監曝光名單後，場外配資仍然在社交平台上相當活躍。據內地報道，在微博、微信等社交平台仍有引流廣告，只要搜尋「配資」兩字，便可找出不少與配資平台相關信息，包括「1-10倍槓桿」、「利息低至0.6分」、「穿倉免責」等。

這種「殺頭生意」仍有人做，皆因利錢豐厚。曾有人計算，假設投資者出資100萬元保證金，作10倍槓桿，月息0.6厘，借回來的1,000萬元，須付6萬元利息，首月支付費用便是保證金加上月息，即106萬元，總操盤資金便是1,100萬元。

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為了保護配資方的利益，有時候平倉綫會低到4至5%，換言之，股價下跌有4至5%，可能會觸發平倉。