【逆市派花紅】好老闆邊度搵﹖ 耀才豪派七位數特別花紅獎勵員工

今年上半年新冠肺炎疫情對本港經濟構成重大打擊，但股市表現卻持續堅挺，成交金暢旺，本地證券行耀才證券（01428）早前也發出盈喜，20/21年度首三個月之未經審核綜合純利（除稅後）約為 1.53億港元，較去年同期大升約53%，創集團上市以來的同期新高。

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究竟上半年股市有多暢旺﹖據香港交易所的數據，本港證券市場市價總值於2020年6月底為37.9萬億元，較上月底的34.0萬億元上升11%，並較去年同期的32.7萬億元上升16%。今年6月的平均每日成交金額為1,256億元，較上月的1,147億元上升10%，並較去年同期的824億元上升52%。而今年首六個月的平均每日成交金額為1,175億元，較去年同期的979億元上升20%。

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一向愛錫公司員工的耀才主席葉茂林，也向全公司豪派約七位數金額的特別花紅，獎勵前線及後勤員工，人人有份、永不落空。其中經理級別或以上的員工，每位可獲發5,000元，而其他職級的員工，每位則獲2,500元的花紅，以答謝員工的辛勞貢獻。葉茂林指，是次發放特別花紅是為了激勵及感謝全體前線及後防員工在「疫市」中迎難而上，拼搏努力才獲此佳績。

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一眾耀才的員工於周四（9日）早上已收到特別花紅，大家都喜上眉梢，異口同聲感謝主席，並矢志一如既往全力以赴，做到最好。葉茂林笑到見牙唔見眼地回應員工：「有福同享，多勞多得」。



翻查資料，耀才曾於2018年初時豪派總值4,000萬元花紅，派發的花紅相當於出15個月糧，無論是花紅總金額、或是員工收到的花紅月份總數，也是耀才成立以來新紀錄。當中獲發4個月以上至15個月花紅有24人，而獲近4個月花紅員工就有94人。

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