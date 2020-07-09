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【移民加拿大】加拿大生活市集明日舉行　解答移民事項兼即買進口食材

商業 16:02 2020/07/09

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由明日開始，在D2 Place 將會有獻「加拿大美好生活」加拿大市集，更有加拿大駐港領事館舉行的講座。（陳國峰攝）

移民、海外升學成為近日港人的熱話。由明日開始，在D2 Place 將會有獻「加拿大美好生活」加拿大市集，更有加拿大駐港領事館舉行的講座，解答有關移民的疑問。除此之外，該展亦會有食品、果酒、海鮮供應商參與，參加者可即場試食、購買當地的食品。

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「加拿大美好生活」加拿大市集將於周五（10日）至周日（12日）舉行，將會售賣加拿大優質食材，分別有急凍豬肉、海產及果酒，並有試食環節。加拿大駐港領事館亦會舉辦講座，介紹移民到加拿大的事項；移民部職員亦會即場解答觀眾的疑問。

現場設有試食環節，可品嚐加拿大進口食材。（陳國峰攝）

加拿大斧頭扒、保濕松阪肉　有何特別？
售賣加拿大Savoury Choice豬肉的安得利香港餐飲亦是參展機構之一。該企市場部經理劉惠芬指，加拿大進口肉類主打中高價位的豬肉，以無激素、天然為賣點，料可迎合香港人的需求；特別受港人歡迎的包括斧頭扒及保濕松阪肉，「採用保濕技術的肉類近年在香港普及，可令肉質保持濕潤；烹調時，肉汁不易流失。」

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特別受港人歡迎的包括斧頭扒及保濕松阪肉。（陳國峰攝）

現場可試食加拿大Savoury Choice的豬肉菜式，包括斧頭扒。（陳國峰攝）

將加推二、三人用食品
在疫情期間，肉類供應難免會有些微影響。劉惠芬續指，航班、貨船的班次減少，供應商亦需提早預定機位。美國、巴西不少肉類加工廠亦因疫情而停工，加上早前中國爆發豬瘟，使進口豬肉的供應減少。幸好加拿大的加工廠未受影響，價格因而得以維持。

疫情同時亦大幅刺激進口食品的需求，因不少港人亦留家用餐，減少外出。安得利亦考慮到市場需求，將會加推二、三人用的包裝肉類，適合香港的小家庭消費者。

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安得利香港餐飲市場部經理劉惠芬（右一）指，加拿大進口肉類主打中高價位的豬肉，以無激素、天然為賣點。（陳國峰攝）

現場亦有加拿大海產發售。（陳國峰攝）

來自加拿大的Sunnybrook果酒。（陳國峰攝）

記者：葉泳珊

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