【芳香滿溢@iM網欄】近七成市民有失眠問題 薰衣草及月見草油對抗抑鬱

過去大半年，Google全球的搜尋最多的是失眠（Insomn ia）和無法入睡（Can't sleep）這關鍵字。中大一項調查亦發現，每10名市民便有6 .8名有失眠問題，有40%失眠原因是工作或學業壓力過大， 其次是健康及家庭問題。有60%是受「社會運動」 或新型肺炎影響。另一項調查指，每5名港人就有1個受情緒病（ 焦慮症、驚恐症、躁鬱症）困擾，比例高於全球3倍； 醫管局資料亦顯示，香港抑鬱症患者，估計有高達30萬！而抑鬱、 焦慮、壓力大，往往伴有失眠。

從中醫角度，情緒影響五臟六腑機能，尤其「心」最受波及。 而治療情緒病以至失眠，必以安定心神為主。人的情感分「七情」： 喜、怒、憂、思、悲、恐、驚。所謂「百病生於氣」， 七情太過可致病，其病理變化規律可從「怒則氣上，喜則氣緩， 悲則氣消，恐則氣下，驚則氣亂，憂思則氣結」。明顯地以「心」 最為關鍵。心靜則神安，安神才能穩定情緒， 而情緒病多因心神受困擾，從而產生驚恐不安、多疑多慮、 失眠多夢等。

對於受情緒困擾而引致失眠的人， 我建議使用安神助眠的真正薰衣草〈True Lavender， Lavandula Angustifolia〉精油，可使用吸入法，將1滴薰衣草精 油滴在掌心，搓勻後用雙手掩住口鼻，進行深呼吸，1-2分鐘後， 它可以安撫情緒，緩解身心壓力。還可以在睡前將1滴薰衣草精油滴 在棉花或直接滴在枕頭上，薰衣草的香氣可起催眠作用。 若嫌未足以入睡，可購買薰衣草眼罩，把它敷在眼中可不受干擾。 精油有效平靜心神，消除憤怒、穩定情緒及抗抑鬱。

若要數失眠的次數最多的人，在韓劇中非患上「千年抑鬱症」的 《德魯納酒店》張滿月（李知恩，IU飾）莫屬，她活在世上130 0年，因為執著無法釋懷，一直沒能投胎轉世，執念若不放下， 生命永無解脫，她要到 1300年後才放下執念！1300年前， 武功高強的盜賊頭目張滿月，在一次劫車任務中遇上高清明(李道晛 飾)，對他一見鍾情 。後來因為誤會高清明是背叛者而把他殺了。 她以為高清明害愛她的延宇和同夥們失去性命。爲了報仇， 她殺人無數，因造業太大，被麻姑神1號將其生命「囚禁」 在月靈樹上，也讓他經營德魯納酒店， 接待那些生前抱有遺憾而沒有善終的人， 讓他們了無遺憾並踏上黃泉之路，酒店爲亡靈提供慰藉， 也算是張社長的贖罪方式。 而清明知道滿月的恨，在死後化成螢火蟲，默默陪伴她1300年。

在《德魯納酒店》第一集就出現的花，是黃色的月見草（Eveni ng Primrose，Oenothea Biennis)），又名晚櫻草，而由種籽萃取而成的月見草植物油， 是著名的婦科油，無論是經前症候群、更年期症狀， 乳房脹痛等都有一定的舒緩作用，還可以調節荷爾蒙， 對濕疹也有效。月見草油含有豐富的omega-6脂肪酸， 如亞麻油酸（linoleic acid，約佔70%）和Gamma-次亞麻油酸（gamma- linolenic acid，約佔10%），這些脂肪酸可抗炎， 現在在藥房可購買不同牌子膠囊。月見草在夜間開放，迎向月亮， 它的花語跟薰衣草的「等待愛情」互相呼應，是默默的愛！ 也跟最後一位酒店經理具燦星（呂珍九飾）的心意相通！

作者_慧雅簡介： 嗅覺與記憶間存在著密切聯繫，嗅覺喪失是阿茲海默症的病徵。吸聞香氣可令嗅覺更靈敏，精油同時傳遞愛與感謝訊息，亦傳達心意，身心愉悅。

慧雅，香薰治療師，曾在《爽報》、《頭條日報》撰寫香薰專欄，亦出版《油之美麗密碼》一書，謹以「香氣」會友。

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