以色列皮膚專家Kamedis  定義草本護膚新標準

來自以色列高端科研護膚集團Kamedis 專注針對各種皮膚問題研發安全有效的醫學護膚，結合植物學和皮膚病學知識，為緩解幹性皮膚、濕疹、油性皮膚、痤瘡、牛皮癬、

皮脂皮炎、頭皮屑、敏水感性皮膚等慢性皮膚問題，提供了專門的治療方法，以高效成份配合前瞻科學技術，為顧客提供全方位的護膚產品。

皇牌舒敏系列 (TOPIC SKIN)

TOPIC SKIN產品系列配方有助於緩解因皮膚乾燥引起的刺激和發癢的皮膚症狀。這些產品基於植物提取物的混合物，以其保濕特性而聞名。

皇牌祛痘系列 (AC-CLEAR)

AC-CLEAR產品系列的配方有助於緩解與油性皮膚相關的面部皮膚症狀。這些產品基於植物提取物的混合物，以其明顯的舒緩特性而聞名。

鮮膚系列 (SEBO-PSO)

SEBO和PSO產品系列有助緩解因皮脂分泌過多而導致鱗屑。這些產品基於植物提取物的混合物，以其滋養和皮膚平衡特性而聞名。

舒敏系列 (SKIN RRELIEF)

SKIN RELIEF產品系列配方有助於緩解皮膚瘙癢和過敏。這些產品基於植物提取物的混合物，以其滋養和皮膚平衡特性而聞名。

銷售點: https://www.gimmickeasy.com/

產品網址 : http://www.kamedishk.com/

（資料由客戶提供）