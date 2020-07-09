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【防疫措施】卡塔爾航空提升防控措施　為乘客免費提供防護套裝

商業 15:55 2020/07/09

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卡塔爾航空的每位乘客都將免費獲得防護套裝。(卡塔爾航空提供圖片)

新冠肺炎疫情持續，卡塔爾航空公司宣布進一步加強機上健康及安全舉措，客艙乘務員在執行航班時將穿著全新設計的防護衣；乘客在飛行途中則可免費獲得防護套裝，需在飛行途中全程佩戴。

【航空告急】卡塔爾航空部署票價優惠　疫情後因應市況推出

由多哈哈馬國際機場（HIA）出發的乘客可在卡塔爾航空的值機區域免費領取防護面罩；在其他航點，卡塔爾航空的工作人員則會在登機口區域發放防護面罩。在航程中，每位乘客都將免費獲得獨立密封包裝的防護套裝，內含一個一次性外科口罩、一對大碼一次性無粉手套以及一瓶酒精消毒洗手液。乘搭商務艙的乘客還將額外獲得一瓶容量75毫升的消毒液。

推出一次性菜單卡　取消擺盤服務

卡塔爾航空還在航班上採取了其他健康和安全措施，包括優化餐飲服務流程等。商務艙的餐飲服務將採用「一盤過」模式，取消擺盤服務，金屬餐具亦將換成一次性餐具包，以減少機組人員和乘客接觸的風險。此外，卡塔爾航空還推出了一次性菜單卡和密封包裝的濕紙巾供乘客在飛行途中使用。經濟艙的餐食和餐具將照常密封供應，菜單卡則暫停發放。目前，飛機上的所有公共區域都已暫時關閉，以更有效地保持社交距離。

自2月中旬以來，卡塔爾航空已經通過營運定期航班、新增包機、延伸航段等方式。卡塔爾航空在7月1日當天恢復了11條國際航線，到7月中旬，航線網絡將覆蓋全球超過65個目的地。

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責任編輯：蘇穎琪

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