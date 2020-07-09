荃灣灣景花園住客確診　代理呻慘　睇樓量大減

新冠肺炎疫情出現劇變，連日錄得多宗本地確診，其中有患者為荃灣灣景花園住客。區內代理說，消息傳出後，灣景花園睇樓量大減，就連鄰近麗城花園、韻濤居也受影響，有買家原訂周六、日睇樓，但現在也取消。

他續說：「其實確診消息傳出前，成交已下跌，皆因目前筍盤不多，業主又不願減價，雖然近期成交減少，但造價回升，普遍一千萬元以上。雖然灣景花園有住戶確診，惟未見業主大幅減價，現在只能做足防疫措施，戴口罩，勤洗手，同時期望疫情不會大爆發。」

事實上，若看第一季市況，即疫情爆發時，雖然不少業主劈價賣樓，且有零星蝕讓，但樓價始終未見明顯回落，以中原城市領先指數為例，指數於三月初見底，報174.03點，較疫情前的年內高位，僅跌約2.7%。

更重要的是，疫情年初爆發時，市場幾乎一致看淡樓價，惟其後樓價未見下跌，相信即使爆發第三波疫情，普遍業主也不會大幅劈價賣樓，樓價甚難下跌。

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